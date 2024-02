Riksrettssak mot Joe Bidens sikkerhetsminister – holdes ansvarlig for økt migrasjon til USA

Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Du får det på e-post ved å tegne abonnent her.

DET REPUBLIKANSKE PARTIET har i Representantenes hus lyktes i å vedta riksrettssak mot Joe Bidens minister for innenlands sikkerhet, Alejandro Majorkas. Majorkas holdes ansvarlig for at et stort antall migranter ankommer USA via Mexico-grensen, en sak som har blitt en av landets mest betente. Vedtaket skjedde med én stemmes overvekt etter at et tidligere forsøk strandet i forrige uke, og er første gang en statsråd stilles for riksrett i USA på 150 år.

Det er likevel nesten helt utenkelig at Majorkas faktisk blir dømt, siden Det demokratiske partiet har flertall i Senatet i tillegg til at flere av de republikanske senatorene er uttalte skeptikere til riksrettssaken. Vedtaket er en «blatant utøvelse av ukonstitusjonell partiskhet mot en hederlig offentlig tjenesteperson for å spille smålige politiske spill», sier president Biden i en uttalelse. The New York Times/Reuters/CNN

DET DEMOKRATISKE PARTIET har vunnet et mandat i Representantenes hus, og motstandernes fle...