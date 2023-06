Riksdagens forsvarskomité: Kan ikke utelukke angrep på Sverige

ET RUSSISK VÆPNET ANGREP PÅ Sverige kan ikke utelukkes. På tross av at russiske styrker er bundet opp i krigen i Ukraina har militæret evne til å gjennomføre operasjoner på svensk jord. Det er blant konklusjonene i den sikkerhetspolitiske rapporten «Allvarstid», som forsvarskomiteen i Riksdagen presenterer i dag. «Et tydelig signal til Russland. Nå biter vi fra oss med formuleringer som er skarpere enn noensinne», sier en av personene som har deltatt i analysen.

En annen kilde i komiteen sier det generelle synet er at Sverige har dårlig tid, og at rapporten er et forsøk på å sende et signal til totalforsvarets strukturer om at det gjelder «å ta tak i saker» og bedre landets beredskap. SVT

RUSSLAND HADDE EVNE, mulighet og motiv for å sprenge demningen i Dnipro-elven som forårsaket oversvømmelse og store ødeleggelser i mai. Det viser nye dronebilder og annen informasjon fra Kakhovka. Russland har