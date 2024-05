Rhipto-skandalen: Reiste til Russland på «etterretningsoppdrag» for UD-penger – kontaktet UD-ansatt fra Moskva

I den pågående rettssaken mot to norske analytikere som er tiltalt for henholdsvis grovt bedrageri av bistandspenger og medvirkning til dette, har det denne uka kommet fram at en av de dyre utenlandsreisene som er bevis i saken, gikk til Russland.

Reisen skjedde på Utenriksdepartementets regning, samtidig som de involverte nå hevder de drev «etterretning».

Christian Nellemann og Rune Henriksen, som for snart ti år siden startet «non-profit»-foretaket Rhipto i samarbeid med Utenriksdepartementet, risikerer fengsel om de blir dømt for å ha svindlet UD og Klima- og miljødepartementet for nær 48 millioner kroner.

UD vil foreløpig ikke kommentere påstandene fra Nellemann om Russland-reisen.

«Straffesaken pågår nå i Oslo tingrett. Dette er spørsmål som ventelig vil belyses gjennom vitnemål senere. Av hensyn til den pågående straffesaken viser Utenriksdepartementet til Økokrim her», skriver kommunikasjonsrådgiver Ane Jørem i UD til Filter Nyheter.

Forklarte seg om «bakdør» til Vladimir Putins indre krets

Det var i oktober 2017 at Nellemann og Henriksen reiste to uker til villmarka i Irkutsk i Øst-Sibir i Russland etter å ha bestilt en eksklusiv pakketur fra en russisk arrangør som inkluderte jakt.

Reisen ble bilagsført i foreningens regnskap som del av UD-prosjektet de fikk tilskudd for. Mens Økokrim har gått langt i å antyde at de to med dette brukte omlag 150 000 kroner av skattebetalernes penger på en guttetur, har Christian Nellemann en helt annen forklaring.

I retten fortalte han at reisemålet i Russland er ved grenseområder som er «interessante i etterretningsøyemed» blant annet i kartlegging av al-Qaida-grupper. Nellemann fortalte også at han har brukt flere år på å bygge en relasjon til den aktuelle jaktarrangøren på grunn av hans påståtte nærhet til nøkkelpersoner i Kreml:

– Hele den russiske high command drar dit, sa Nellemann i retten, og indikerte at reisen kunne gi opplysninger knyttet til president Vladimir Putin, forsvarsminister Sergei Shoigu og lederen av den beryktede Wagner-gruppen.

– Du hevder du var i Russland på et etterretningsoppdrag?, spurte Økokrims medaktor, politiadvokat Einar Salvesen Lieungh.

– Kombinert treningsoppdrag og etterretningsoppdrag, svarte Nellemann

Melding til UD-ansatt: «Vi har funnet ut en del meget interessant»

Da Nellemann landet på Sheremetyvo-flyplassen i Moskva, sendte han tekstmelding til sin mest fortrolige kontakt i det norske Utenriksdepartementet:

«Vår ankomst transitt Moskva var ventet, observert, notert og videresendt», skrev Nellemann i tekstmeldingen.

«Alt OK. På vei til Irkutsk», skrev han noen dager senere til den UD-ansatte.

På vei hjem rapporterte Nellemann til UD-kontakten om at han angivelig hadde skaffet interessant informasjon i Russland:

«Vi er ute nå. Var kraftig overvåking. Men vi har funnet ut en del meget interessant. (…) Tror vi nå kan predikere mye mer deres atferd. Interessant»

Russland-reisen skjedde bare to måneder før den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble pågrepet for spionasje i Russland, en enorm hodepine for UD og det norske etterretningsmiljøet.

«Alvorlig m han som ble arrestert for spionasje i Russland. Bra vi kom oss ut. (…) De fulgte tett med på oss», skrev Nellemann til saksbehandleren i UD etter at nyheten om Frode Berg ble kjent.

«Bør nok være forsiktige der borte, både du og jeg», svarte UD-mannen.

Til andre har Nellemann fortalt at han mener Russlands sikkerhetstjeneste FSB fulgte med på ham og Henriksen helt fra ankomsten i landet.

Henriksen forklarte i tingretten torsdag at han gjorde seg klar til å sende en lydfil til kontakten i UD for å slå alarm i en situasjon der han fryktet å bli anholdt av uniformerte russiske myndighetspersoner.

UD-diplomat avhørt om Rhiptos Russland-reise

Saksbehandleren i UD som hjalp Nellemann med å opprette Rhipto for snaut ti år siden og har hatt nær kontakt med Rhipto-sjefen i mange år, er avhørt av Økokrim om hans kjennskap til Russland-reisen. Den UD-ansatte er i dag en høytstående diplomat.

Ved flere anledninger har Nellemann spøkt med at mannen er hans «føringsoffiser» i Utenriksdepartementet og har sammenlignet ham med «M», sjefen til den fiksjonelle spionen James Bond, her i en meldingsutveksling fra 2015:

Diplomaten skal ha forklart i avhør at han ikke har hørt noe om at Russland-turen i 2017 dreide seg om fysisk trening eller testing av teknisk utstyr. (Som er noe av Nellemanns forklaring).

Etter det Filter Nyheter forstår har diplomaten sagt at han ikke vet hva Nellemann og Henriksen skulle på turen og at han ikke har fått noen forklaring utover at han ble fortalt at det var for å «forstå Russland bedre».

Diplomaten skal senere vitne i rettssaken, der det er ventet at han vil få mange spørsmål fra de tiltaltes forsvarere. På grunn av vitnemålet har ikke UD ønsket å uttale seg til Filter Nyheter om den spesielle relasjonen mellom diplomaten og Christian Nellemann.

Har bakgrunn fra Forsvaret

I sin rettsforklaring har Rune Henriksen definert foreningen Rhipto som en «sivil etterretningsorganisasjon» som driver «innhenting fra felten».

Henriksen har bakgrunn fra Forsvaret blant annet som operatør i Etterretningsbataljonen (med kapteins grad) i fire omganger i Afghanistan.

Christian Nellemann, som er født i Danmark, skal aldri ha tjenestegjort i militæret, men har likevel klart å selge seg inn til offiserer i både Norge og utlandet som instruktør i taktikk for å unndra seg fangenskap ute på operasjoner.

Filter Nyheter har fått opplyst at Nellemann i 2009 hadde kontrakt med Forsvarets spesialkommando (FSK) som instruktør for spesialsoldater på «SERE-kurs» (Survival, Evasion, Resistance and Escape).

Nellemann som har snakket om «kontrakter» med Forsvaret – i flertall – oppgir at Forsvaret bisto med å få ham sikkerhetsklarert for «Hemmelig» i samme vending som han fikk norsk statsborgerskap rundt 2007, og at sikkerhetsklareringen ble forlenget flere ganger.

Forsvaret har så langt ikke ønsket å uttale seg om Christian Nelleamann.

Filter spurte Forsvaret om deres tilknytning til Nellemann for én uke siden men har så langt ikke fått svar på de konkrete spørsmålene om blant annet kontrakter og utbetalinger.

«Guttedrøm»

Økokrim har beslaglagt korrespondanse med jaktarrangøren Vladimir Smelov der Rhipto-mennene tilbys blant annet troféjakt på brunbjørn. Nellemann , som har profilert seg som miljøverner, var i retten nøye med å understreke at det eneste han skjøt i løpet av turen, var et ekorn.

Etter Irkutsk-turen førte Rhipto-mennene reiseregninger om «Russia training».

Politiadvokat Einar Salvesen Lieungh i Økokrim (t.h.) diskuterer med statsadvokat Henrik Horn og Økokrims spesialetterforsker i en pause i Rhipto-saken i Oslo tingrett.

Også Rune Henriksen hevder jakt var «coveret for å dra» til Irkutsk og at turen var faglig nyttig blant annet for å opprette forbindelse med en guide som har stort nettverk i grenseområdene, og for å «forstå russisk lynne».

I retten anførte han også «feltmessig trening, til hest, navigasjon, tracking, kommunikasjon» som noen av formålene med reisen.

Hestetreningen bød imidlertid på komplikasjoner da Nellemann på et tidspunkt falt av en hest i Irkutsk og fikk hjernerystelse. Han skal ha vært bekymret for at en oppasser på turen som deretter forsøkte å gi ham en brutal nakkemassasje, var russisk agent.

Christian Nellemann har tidligere i rettssaken beskrevet levende hvordan han skal ha vært utsatt for konstant press fra blant andre russisk etterretning og at han kan være i livsfare når han er i utlandet. Økokrim har derfor stilt seg undrende til risikoen ved å reise dypt inn i nettopp Russland.

– Du har forklart at dere var utsatt for trusler fra FSB og Wagner-gruppen. Men dere dro likevel til Russland?, spurte politiadvokat Lieungh.

– Under dekke av at det skulle være en jakttur. Sett i ettertid tok vi en kjempesjanse, svarte Nellemann.

Økokrim mener Whatsapp-meldinger mellom Nellemann og Henriksen noen måneder før Russland-turen indikerer at Nellemann lenge hadde sett for seg en fritidsreise som ligner.

«Jakt v bajkal! Guttedrøm» Dette blir fantastisk!», skrev han.

«Blir mange turer østover det neste året m rifle og lokale guider i grenseområder på jakt», kommenterte han senere.

Nellemann opplyste i retten at hele reisen skulle vært betalt av Rhiptos «egenkapital» og ikke belastet departementet direkte.

Både departementene og Økokrim mener den såkalte egenkapitalen består av ubrukte bistandspenger som aldri skulle vært disponert av foretaket men betalt tilbake fortløpende.

