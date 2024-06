– Om et advokatfirma bruker sitt overskudd skapt på høye timesatser til å ta med alle de ansatte til St. Tropez og drikke mange flasker rosévin på strandbar, med et lite foredrag kanskje om advokatetikk mens alle sover, så kan de gjøre det.

Slik startet bedrageritiltalte Christian Nellemanns (57) forsvarer Fredrik Berg fra Fend advokatfirma forsvarernes prosedyre i Oslo tingrett onsdag.

Med eksempelet fra Sør-Frankrike ønsket Berg å vise at den Lillehammer-baserte foreningen Rhiptos pengebruk var irrelevant dersom retten landet på at foreningen hadde rett på millionene den hadde akkumulert på konto.

Økokrim har de siste ukene lagt fram eksempler på Rhiptos pengebruk som inkluderer innkjøp av kniver til over 600 000 kroner, en hytte på fjellet, to biler og flere kostbare turer til destinasjoner som Hellas og Maldivene som påtalemyndigheten mener har privat karakter.

Rhiptos direktør Nellemann står tiltalt for å ha bedratt Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet for over 47 millioner kroner i bistandspenger over en periode på fem år. Rhiptos visedirektør Rune Henriksen (47) står tiltalt for medvirkning.

Tirsdag la påtalemyndigheten ned påstand om henholdsvis fem og to og et halvt års fengsel for de tiltalte og et erstatningsbeløp til departementene på 38,6 millioner kroner.

Både Nellemann og Henriksen nekter straffskyld. De hevder deres avtaler med departementene tillot at Rhipto kunne bygge opp et overskudd gjennom den forhåndsgodkjente timeprisen for arbeidet som de skulle utføre.

– Jeg synes denne saken er en skandale – rett og slett, sa Nellemann i sine avslutningsord til retten.

Mener Økokrim brygger «skumlesuppe»

I retten onsdag gikk forsvarerne til de to bedrageritiltalte i rette med Økokrims bevisføring i retten, som de mener har forsøkt å sette de tiltalte i et suspekt lys og gjort det vanskelig å identifisere om det foreligger noe straffbart forhold.

Henriksens forsvarer Anders Brosveet fra Elden advokatfirma viste fram et bilde av en heksegryte og sa Økokrim hadde kokt i hop en «skumlesuppe» av en tiltale.

Brosveet gikk også til angrep på kontrolldirektør Einar Døssland som politianmeldte saken på vegne av Klima- og miljødepartementet, og hans vitneutsagn om at det «ikke er lov» å opparbeide seg overskudd på tilskuddsmidler.

– Det er ikke lov å innta en så ignorant holdning til grunnleggende avtalerett! repliserte Elden-advokaten, som deretter loset tilhørerne i rettssalen gjennom pensumet til førsteårsstudenter på juss.

I et annet stikk til den revisor-utdannede kontrolldirektøren, bemerket Brosveet at det «er fint med revisjonstilnærming, men skal man holde på med juss og kontraktsforståelse må man bruke akseptert juridisk metode».

Ifølge forsvarerne fulgte bare Rhipto-mennene bransjepraksis når de fakturerte departementene timer for arbeidet som de utførte og fikk overskudd på det – et overskudd som ene og alene oppsto på grunn av Rhiptos «overveldende og enestående» produksjon:

– Rhipto gjorde det for godt. Nellemann hadde laget en enhet som passet for godt inn i dette systemet. Ved normal faktureringsgrad hadde det ikke blitt noe overskudd. Og sånn sett er det helt riktig at dette har vært en timerate som dekker kostnader og ikke så mye mer, uttalte forsvarsadvokat Berg under prosedyren.

Advokat Brosveet minnet om at Rhipto var et «lukket økosystem» der pengene som gikk inn måtte bli der i henhold til foreningens vedtekter. Dermed var det ifølge ham heller ikke mulig for Rhipto-sjefene å få personlig vinning av midlene ved å ta dem ut som bonus eller utbytte senere.

Henriksens whatsapp-kommentar til Nellemann om at mennene ville ende opp som «knarkbaroner» med «cashproblem» var ifølge Brosveet en kommentar i det «litt skøyeraktige hjørnet» om at Rhipto-mennene var seg dette ansvaret bevisst.

Visedirektør Rune Henriksen og direktør Christian Nellemann slik de portretterte seg i Rhiptos årsrapport for 2019.

– Ikke rettsstridig å lyve

Sentralt i forsvaret av Nellemann og Henriksen er argumentet om at millionoverskuddet som Rhipto opparbeidet var lovlig etter avtalen som foreningen hadde med departementene.

Forsvarerne har flere ganger de siste ukene pekt på steder i tilskuddsavtalene og i kommunikasjonen med departementene der Nellemann får tilsagn for å bruke en timepris på mellom 1200 og 1300 kroner for arbeidet han og Henriksen skulle utføre.

Departementene har forklart at de ikke med dette mente å godkjenne at Rhipto kunne bygge opp overskudd som del av denne timeprisen.

Under prosedyren onsdag hevdet Brosveet at det lå på departementene, som forfatterne av avtalen, å avklare eventuelle uklarheter med Nellemann. Men departementene var ikke opptatte av slike detaljer, ifølge forsvarerne – de var opptatte av «impact, impact, impact» – altså om det kom resultater på bakken av midlene de delte ut.

De mener også Nellemann flere ganger ga departementene beskjed om at Rhipto ville benytte dette timesats-systemet, og at Nellemann gjennom hele perioden hadde hatt forståelsen av at dette var forstått og godkjent av departementene.

Dermed kunne det ikke foreligge noe bedrageri, ifølge dem.

Brosveet trakk også fram andre sider av avtaleretten som sier at det ikke er såkalt «rettsstridig» å lyve for å oppnå en fordel i avtaleforhandlinger og at Nellemann derfor ikke hadde plikt til å gi departementene beskjed om at timeprisen han tok for arbeidet ville føre til at Rhipto gikk med overskudd.

Representantene fra departementene som har forklart seg under rettssaken mener på sin side at tilskuddsavtalene som Rhipto inngikk med departementene skiller seg vesentlig fra vanlige avtaler mellom en oppdragsgiver og et foretak, og påpeker at det står i tilskuddsavtalene at pengene bare skal gå til å dekke faktiske kostnader.

– Avskriver verdien av hele utenrikstjenesten

Advokat Berg la vekt på hvor mye Nellemann har investert av sin arbeidskraft og erfaring i Rhiptos virksomhet gjennom intensive fem år. Det gjorde Nellemann etter ønske fra Utenriksdepartementet, Stortinget og FN, mente han.

Forsvarerne har i løpet av rettssaken flere ganger vist til stortingsmeldingen fra 2015 om globale sikkerhetsutfordringer, der regjeringen sier den vil bruke bistandspenger til å bygge mer kunnskap om hvordan kriminelle nettverk finansierer terrororganisasjoner.

Et halvt år etter lanseringen av stortingsmeldingen, ga UD Rhipto milliontilskudd for å levere nettopp slike analyser.

– Når direktør Tveiten [kontrolldirektør Margit Tveiten, red.anm.] i Utenriksdepartementet, som første vitne i salen, sier at hun stiller seg avvisende til at oppdraget dekket et behov, så skal dere stille dere like kjølig til det som staten her viser sitt kalde janusansikt til de tiltalte. Det er et instruert standpunkt som fortjener liten respekt, uttalte Berg, og la til:

– Dette er tjenester som har stor verdi, slik bevisførselen har vist.

Kontrolldirektør Margit Tveiten i Utenriksdepartementet. Foto: Filter Nyheter

Fend-advokaten mener kontrolldirektørene i UD og Klima- og miljødepartementet, som var de som gikk til politianmeldelse av Rhipto-sjefene, ikke har hatt noen forståelse av hva oppdraget til Rhipto har gått ut på og heller ikke har ønsket å forstå det.

Økokrim fikk dermed «servert et ferdig narrativ» der hele oppdraget ble definert som irrelevant, ifølge ham.

– For å få dette instruerte til å passe med saken, la aktor til en slags ny samfunnsøkonomisk teori der han la til grunn at denne verdien ikke var økonomisk, og slik med et pennestrøk for eksempel avskriver hele verdien av utenrikstjenesten, sa Berg, med henvisning til statsadvokat Henrik Horns prosedyre tirsdag.

Også Brosveet la vekt på den store arbeidsinnsatsen til Rhipto-mennene:

– Det er ikke lov å forlede en motpart til å stå på 24/7 og levere ønskede leveranser i seks år for så å slå kontra på en avtaleforståelse som man var kjent med og ikke protesterte mot.

Mener departementene ikke har rett på noen erstatning

Forsvarerne bestred også erstatningskravet fra Økokrim på vegne av departementene på til sammen 38,6 millioner kroner ved siden av de ni millionene som Rhipto allerede har betalt tilbake.

De mener departementene ikke har gått med noe tap, fordi de måtte ha fått noen andre til å utføre et liknende arbeid dersom Rhipto ikke gjorde det. Og da ville de neppe fått et like stort arbeid for noen rimeligere penge, ifølge forsvarerne.

Nellemanns medforsvarer Vilde Glosemeyer Havrevold ved Fend advokatfirma dro en sammenlikning til private barnehager som mottar tilskudd fra staten. Dersom det ble oppdaget at en barnehage hadde gått med for mye i overskudd, var det da rimelig å kreve tilbake hele tilskuddsbeløpet, slik at barnehagen de facto hadde driftet gratis for staten?

Hun mente heller ikke det var juridisk holdbart at Nellemann skulle være personlig ansvarlig for hele tilskuddsbeløpet og driften i Rhipto over seks år.

Havrevold viste også til medienes dekning av saken og at det var skrevet flere artikler med «svært belastende innhold for Nellemann» som kan få konsekvenser for hans mulighet til inntektsgivende arbeid i framtiden.

Også Henriksens forsvarere mener departementenes tap er null og at det ikke finnes noe grunnlag for et erstatningsansvar.

Påtalemyndigheten ble ellers av fagdommer utfordret på å tallfeste fradraget i erstatningskravet som de mener er rimelig gitt Nellemann og Henriksens svake betalingsevne nå og trolig i fremtiden.

Etter fem minutters rådslaging foreslo aktoratet å redusere erstatningskravene til 15 millioner kroner for Nellemann og 5 millioner kroner for Henriksen, men innrømmet at tallene var tatt litt ut av luften.

– Ble opprørt da jeg hørte prosedyren

Både Nellemann og Henriksen ba om å få noen avsluttende bemerkninger da prosedyrene var over.

Nellemann forklarte at Rhipto ble til da UD henvendte seg til ham for å «bygge opp en etterretningskapasitet» mot trusler fra blant andre Den islamske stat og som kunne komme til å koste Norge mange titalls milliarder kroner.

– Det var åpenbart ikke trygt, men jeg svarte ja på flekken.

Pengene som var satt av til sikkerhetskurs og trening for Rhipto-mennene var helt nødvendig for den type arbeid de utførte, begrunnet han, og fortalte om en episode for tyve år siden da han ble tatt til fange i et naboland til Afghanistan som «lærte meg bittert hva sikkerhet betyr».

Tydelig preget fortalte han også om kollegaer ved FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) som han hevdet ble likvidert på oppdrag for samme type arbeid som han og Henriksen gjorde i Colombia med å lokalisere narkotika-karteller.

– Jeg ble opprørt da jeg hørte prosedyren i går. Dette kaller aktor for fantasi. Dette var virkelige mennesker.

Han hevdet også at det hadde forsvunnet flere tusen eposter og dokumenter fra Utenriksdepartementet etter at departementene satte i gang tilsynet mot Rhipto og kalte saken en skandale.

Henriksen sa kortfattet:

– Jeg har ikke på noe tidspunkt skjønt at mitt virke eller Rhiptos virksomhet var klanderverdig eller kunne kritiseres, og det skjønner jeg heller ikke den dag i dag.

Dommen i saken er ventet til høsten.

