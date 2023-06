Republikanske velgere i USA står last og brast ved Trump

DONALD TRUMP HAR ANKOMMET Miami der den historiske tiltalen i dokumentsaken vil bli forkynt ham i kveld, norsk tid, men saken har foreløpig liten innvirkning på ekspresidentens popularitet blant høyre-orienterte i USA. Hele 81 prosent av amerikanere som pleier å stemme på Det republikanske partiet er enig i Trumps spinn om at tiltalen er politisk motivert, mens 43 prosent sier han er deres foretrukne kandidat ved presidentvalget neste år. Trumps mest populære rival, guvernør Ron DeSantis, er bare foretrukket av 22 prosent.

Politiet er forberedt på kraftige demonstrasjoner i Miami. Det er lagt ned fotoforbud under seansen i retten. Samtidig sier jusseksperter at ingen av forsvarsstrategiene Trump og hans advokater har hintet om, har særlig sjanse til å hindre saken i å til slutt havne foran en jury. Reuters/The New York Times/Washington Post

LEDER FOR TORY-PARTIET og britisk statsminister Rishi Sunak vil sannsynligvis sette foten ned for