ETTER AT HAN BLE STRAFFEDØMT i den såkalte hysjpengesaken har Donald Trump virkelig fått fart på innsamlingen av penger til sin presidentvalgkamp. Fra et utgangspunkt der Joe Biden hadde en vesentlig mer velfylt kampanjekasse, minsker nå forskjellen dramatisk, etter at Trump også samlet inn mest av de to i både april og mai. I kombinasjon med at Biden-kampanjen bruker mest på annonsering, betyr det trolig at presidentkandidatene går inn i sommeren omtrent på like fot, finansielt sett (den fulle sannheten om hvor mye de to valgkamp-organisasjonene sitter på, blir kunngjort av valgkommisjonen først i juli).

I natt ble det kjent at den hemmelighetsfulle milliardær-arvingen Timothy Mellon, som også har vært en viktig donor til den partiuavhengige tredjekandidaten Robert Kennedy Jr., gir Trump hele 50 millioner dollar. Det er en av de største enkeltgavene til en valgkamp noensinne. Mediemilliardæren Michael Bloomberg støtter samtidig Joe Biden med 20 millioner.

I en valgkamptale i natt kunngjorde Trump et for ham et uvanlig pro-innvandringspolitisk standpunkt: Alle immigranter som fullfører utdannelsen ved universiteter i USA bør få oppholdstillatelse. The New York Times/Reuters/The Washington Post/NBC News

