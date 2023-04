Rektor var NNPF-medlem da Politihøgskolen utvidet fag med NNPF-kobling

I mars ble det kjent at assisterende politidirektør Håkon Skulstad har vært medlem i Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), noe han tidligere hadde benektet.

Nå kan Filter Nyheter fortelle at Skulstad i samme periode var rektor ved Politihøgskolen (PHS) da undervisningen i «Tegn og symptomer» – et konsept som opprinnelig ble utviklet av NNPF – ble utvidet til et studieemne med en uttelling på fem studiepoeng.

Studieemnet har fått kritikk fra en rekke ansatte ved Politihøgskolen for manglende faglig tyngde og for tilknytningen til den private, ruspolitiske foreningen. Da granskerne i Rolleforståelseutvalget i januar ga politiet kraftig kritikk for samrøre med NNPF, var «Tegn og symptomer» et viktig tema.

«Utvalget finner at ledelsen ved PHS i liten grad har reflektert kritisk rundt høgskolens forhold til NNPF», heter det i granskningsrapporten, som ble skrevet uten at utvalget visste om Skulstads medlemskap i interesseorganisasjonen.

Skulstad var rektor ved Politihøgskolen fra 2011 til 2014, og Politidirektoratet bekrefter overfor Filter Nyheter at han har hatt lønnstrekk til NNPF i årene 2010 til 2015.

– Det er min oppfatning at dette medlemskapet ikke påvirket mine prioriteringer som rektor ved Politihøgskolen, skriver Håkon Skulstad i en e-post til Filter Nyheter.

Under hans ledelse på Politihøgskolen skjedde det altså flere endringer som ga emnet «Tegn og symptomer på bruk og påvirkning av narkotika og andre rusgivende stoffer» langt høyere status.

Ifølge Skulstad var ikke saken på hans bord.

– Rektor er ikke involvert i utarbeidelsen av studieplanene, og jeg var derfor heller ikke involvert i arbeidet med studieplanen til faget Tegn og symptomer. I ansvarsdelingen mellom meg som rektor og assisterende rektor (prorektor) var det assisterende rektor som håndterte spesielle fagspørsmål som måtte oppstå i forbindelse med fagutviklingen.

PHS-notat: «Mange likhetstrekk»

«Tegn og symptomer» er en arbeidsteknikk politiet kan bruke for å vurdere om personer er ruspåvirket eller ikke. Den går ut på å se på blant annet pupiller, puls og balansekontroll, men metoden er faglig omstridt.

I notatet En kortfattet historie om utviklingen av «Tegn og symptomer», skrevet av politiinspektør og seksjonsleder Ivar Husby ved Etterforskningsseksjonen på Politihøgskolen, kommer det fram at studieemnet ved PHS er utviklet av de samme personene som først utviklet et kurs med et lignende navn for Norsk narkotikapolitiforening.

«I etterkant av foredraget for NNPF innledet [Arne] Sundvoll et samarbeid med NNPF om utarbeidelse av et kurs om temaet Tegn og Symptom på ruspåvirkning. Noe senere innledet han også et samarbeid med Politihøgskolen (PHS), med sikte på å få dette inn som et kurs der. Dette er årsaken til at det ble mange likhetstrekk mellom det kurset NNPF den gang utviklet, og kurset som ble utviklet ved PHS», skrev Husby i august 2021.

Både NNPF og Politihøgskolen har i disse årene benyttet seg av pensumboka «Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler», samt pensumheftet «Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping».

En «pilot» i 2013 – «fra kurs til studieplan»

I notatet oppsummerer Husby hvordan Tegn og symptomer gikk «fra kurs til studieplan» under Skulstads ledelse.

Kurset ble først innlemmet som en obligatorisk del av grunnutdanningen i 2002. Den gang som et 24-timers kurs med avsluttende prøve i løpet av førsteåret, og ved at studenter i praksis måtte gjennomføre arbeidsteknikken med veileder.

Men i 2012, da Skulstad nylig var blitt ansatt som rektor, ble det nedsatt en intern arbeidsgruppe som skulle utarbeide et forslag til en studieplan for et nettbasert studium med fem studiepoeng.

Forslaget de kom fram til ble lagt fram for høgskolestyret senere samme år, men etter flere innsigelser ble den trukket fra videre behandling, ifølge skrivet.

I stedet ble det satt ned en bredere gruppe året etter, med blant annet Kripos, Folkehelseinstituttet og Kompetansesenteret Rus (region sør). Denne arbeidsgruppa ble ledet av daværende politiinspektør som utviklet og var fagansvarlig for Tegn og symptomer ved PHS, Ole Vidar Øiseth. Han har også blitt hedret som æresmedlem i NNPF.

Studieplanen arbeidsgruppa ble enige om, ble godkjent av høgskolestyret 26. juni 2013. På høsten ble den gjennomført som en pilot med 13 studenter.

Studieemnet, hvis fulle navn var «Tegn og symptomer på bruk og påvirkning av narkotika og andre rusgivende stoffer», ble da tatt inn som en obligatorisk nettkurs for bachelorstudentene med fem studiepoeng.

– Tok for mye plass

Men i 2015, året etter at Skulstad forsvant fra Politihøgskolen, ble Tegn og symptomer tatt ut av den obligatoriske delen av grunnutdanningen og gjort om til et valgfritt emne som en del av videreutdanningen, opplyser Birgitte Ellefsen, historiker og førsteamanuensis ved Politihøgskolen.

– Det tok for mye plass, da fem studiepoeng er mye i en grunnutdanning som skal dekke mange fag og ferdigheter, forklarer hun.

Kritiserer fagligheten

I høst intervjuet Filter Nyheter flere ansatte ved Politihøgskolen innen fagfeltene kriminologi og sosiologi. De har vært kritiske til det faglige innholdet i undervisningen knyttet til Tegn og symptomer. Lektor Pål Frogner mener det vitenskapelig grunnlaget var «fullstendig fraværende» da Tegn og symptomer ble innført på høgskolen.

Lektor Åsmund Birkeland mener det «kan tyde på» at Tegn og symptomer har vært en viktig del av praksisen for hvordan politiet har skaffet seg skjellig grunn til mistanke, og deretter gått videre til ransaking av telefon, kropp og bopel.

Pål Frogner (t.v.) og Åsmund Birkeland (t.h.) er to av lærerne ved Politihøgskolen som har kritisert undervisningen i Tegn og symptomer. Foto: Marie Lytomt Norum

Rolleforståelseutvalget: «Ikke lett å skille»

Det såkalte Rolleforståelseutvalget jobbet i nesten et år med å granske politiets bindinger til NNPF på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Utvalget konkluderte med at politiansatte ikke har klart å skille godt nok mellom rollene som politi og NNPF-medlem.

I den endelige rapporten viet utvalget et helt kapittel til Politihøgskolen, der likhetene mellom studieemnet i Tegn og symptomer på PHS og NNPF sitt kurs var et av hovedtemaene.

«Utvalgets vurdering er at det ikke er lett å skille disse fra hverandre, verken når det gjelder kursenes opprinnelse eller innhold. NNPF har siden oppstarten engasjert seg i undervisningen ved PHS på narkotikafeltet, og foreningen har oppnådd en viss innflytelse», konkluderer utvalget.

Oddgeir Høyekvam, generalsekretær i NNPF, påpeker at et NNPF-medlem hjalp PHS med å utvikle undervisningen, men avviser at kursene ligner:

– Vårt kurs ble på 90- tallet utformet etter at ett av våre medlemmer på sin fritid hentet anerkjent kunnskap i USA. Kurset er siden den gang faglig revidert en rekke ganger. Det samme medlemmet hjalp senere PHS i å utvikle sitt eget studie som er av et helt annet omfang og med et helt annet formål, skriver han i en e-post til Filter Nyheter.

Høyekvam tilføyer at det ikke er «uvanlig hvis flere tilbyr lignende type studie/kurs, noe også utvalget har funnet i sin utarbeidelse av rapporten uvanlig».

Les hele svaret fra NNPF nederst i artikkelen.

Skulstad: – Ikke involvert

Filter Nyheter har spurt Håkon Skulstad om hvilken rolle han som rektor hadde for videreutviklingen av Tegn og symptomer.

– Rektor har rett og plikt til å være til stede og til å uttale seg på styremøtene, men er ikke en del av styret og har ikke stemmerett, svarer han.

Skulstad viser til at det er fastsatt egne regler for Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet ved kongelig resolusjon.

– Styret består av elleve medlemmer og leder og nestleder utpekes av Justisdepartementet blant de eksterne medlemmene. Rektor og assisterende rektor er ikke valgbare til styret, skriver Skulstad via Politidirektoratets kommunikasjonsavdeling.

Håkon Skulstad er nå assisterende politidirektør og var tidligere rektor ved Politihøgskolen. Foto: Politiet

Skulstad informerer om at styrets oppgave blant annet består i å føre tilsyn med rektors ledelse av virksomheten, i tillegg til å fastsette fagplaner for studier som er regulert av rammeplaner og studieplaner for videreutdanninger som gir studiepoeng.

– Det er fagavdelingene som har ansvaret for at fagplaner blir utviklet og lagt fram for høgskolestyret. Som en del av høgskolens kvalitetssystem er det rutiner og krav til hvordan prosessen for utarbeidelse av studieplanene skal være.

– Når det gjelder kritikken av det faglige innholdet i kurset, så må det for det første legges til grunn at Tegn og symptomer er et produkt av sin samtid og at kritikk og åpne faglige diskusjoner er et gode for å drive fagutvikling, svarer han.

Diskusjoner om faget var «evidensbasert»

Skulstad ble også intervjuet av Rolleforståelseutvalget i fjor, der undervisningen i Tegn og symptomer var et av temaene som ble tatt opp.

Der er den tidligere rektoren sitert på at det var en diskusjon på Politihøgskolen om Tegn og symptomer, der «en av begrunnelsene var at den ikke var evidensbasert». Videre viste Skulstad til at studentene valgte å leie inn foredragsholdere på kveldstid for å holde kurs i «Tegn og symptomer», ifølge rapporten.

Skulstad møtte imidlertid Rolleforståelseutvalget etter å ha avkreftet å ha vært medlem i foreningen, blant annet overfor avisen Fædrelandsvennen i august 2021.

Han ble spurt om dette da debatten om rollekonflikter mellom politiet og NNPF pågikk i mediene, og det var bestemt at det skulle granskes av Politidirektoratet. (To måneder senere ble det bestemt at Justis- og beredskapsdepartementet skulle sette ned et eksternt utvalg til granskningen).

Skjermdump fra artikkelen «NNPF-nestleder: – Vi har i alle år vært opptatt av rolleforståelse», publisert i Fædrelandsvennen 6. august 2021.

Ikke «bevisst» medlemskapet

Men tidligere i år kom det fram via en innsynsbegjæring fra aktivister (ofte omtalt som «Narkotwitter») at Skulstad hadde fått NNPF-kontigent trukket fra politilønna.

I 2021 avdekket NRK at politiansatte fikk NNPF-medlemskapet trukket på lønnsslippen, en ordning som i utgangspunktet er forbeholdt fagforeninger. Politidirektoratet opplyser til Filter Nyheter at lønnstrekkordningen til NNPF startet i 2009 og ble avsluttet i 2021.

Etter avsløringen av at han hadde feilinformert om sitt medlemskap, svarte Skulstad til Dagbladet at «den eneste forklaringen jeg kan gi, er at jeg antar at jeg har meldt meg inn i NNPF på en konferanse i regi av foreningen».

Da avisa senere spurte Skulstad om hvordan han ikke kunne være bevisst medlemskapet når NNPF-bladet Motgift ble sendt i posten flere ganger i året, svarte han at han i denne perioden mottok «ulike jobbrelaterte tidsskrifter i posten», og at han ikke hadde «reflektert» over hvorfor han fikk Motgift.

– Jeg ble gjort kjent med mitt medlemskap i NNPF av Dagbladet og sa at jeg ikke har vært bevisst dette medlemskapet, noe jeg også har beklaget. Jeg husker ikke når jeg meldte meg inn, hvordan det skjedde og heller ikke i hvilken sammenheng jeg meldte meg ut, sier Skulstad til Filter Nyheter.

Talte på NNPF-konferanse

I en medieanalyse vedlagt rapporten til Rolleforståelseutvalget, skrevet av Birgitte Ellefsen, trekkes imidlertid Håkon Skulstad fram som «en annen som fremstår som en viktig støttespiller for NNPF». Blant annet sa han i et intervju med NRK i 2010, da han var politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, at distriktet skulle «jobbe mer forebyggende blant ungdom» mens han viste til NNPFs Bry deg-foredrag i videregående skoler.

I likhet med en rekke andre politiledere var Skulstad invitert på NNPFs årlige «Utdanningskonferanse» i 2018, der han i en tale skrøt av forenings Bry Deg-kampanje som «kanskje en av de viktigste forebyggingskampanjene politiet noen gang har jobbet med».

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad holdt tale for NNPFs Utdanningskonferanse på Fornebu i 2018. Kilde: NNPFs medlemsblad Motgift 4/2018

I svaret fra Skulstad til Filter Nyheter trekker han imidlertid fram et brev NNPFs lokallag i Asker og Bærum sendte til Politihøgskolen i 2011. Der krever lokallaget svar på om høgskoleledelsen mener norsk narkotikapolitikk er feilslått og om de er for legalisering av narkotika.

– I vedlagte dokumenter fremkommer kritikk fra et lokallag i NNPF til Politihøgskolen som ble besvart av meg, kommenterer Skulstad.

Nåværende rektor: «Aldri meldt meg inn i NNPF»

Assisterende rektor under Skulstad ledelse er nåværende PHS-rektor Nina Skarpenes. Hun var rektor fra 2008–2014.

Skarpenes opplyser i en e-post til Filter Nyheter at hun aldri har meldt seg inn i NNPF, og at hun aldri har deltatt på seminarer i regi av foreningen.

– På den tiden foregikk det en større omlegging av etterutdanningskurs til studier på PHS. Jeg regner med at Tegn og symptomer ble videreutviklet til et kort studium med studiepoeng på samme måte som andre utdanninger ble på den tiden, skriver hun.

Nåværende rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes. Foto: Politiet

Skal fagfellevurderes

I 2021 økte uttellingen til studieemnet til 7,5 studiepoeng, samtidig som det endret navn til «Rusmidler og doping – kunnskap og praktisk arbeid i politiet».

Skarpenes fortalte i høst til Filter Nyheter at høgskolen endret navnet for å unngå forveksling med Norsk narkotikapolitiforening.

På denne tiden ble det igjen nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere undervisningen. Gruppa var ledet av Jan Erik Bresil, nyansatt fagansvarlig for utdanningen, og som også er leder av NNPF.

Den nye studieplanen ble godkjent av Utdanningsutvalget i juni 2021. Etter denne revisjonen ble studiet fornyet, og i studiebeksrivelsen står det at studentene blant annet lærer om forskrifter som regulerer narkotika, fysiologi, brukererfaringer, forsvarlig sikring, samt dopingmidler og Tegn og symptom-undersøkelsen.

Høgskolen har nå også besluttet at dette studieemnet for første gang skal fagfellevurderes, men mandatet er foreløpig ikke klart, opplyser høgskolens pressevakt til Filter Nyheter.

Utvalg: «Låner» legitimitet fra politiutdanningen

Norsk narkotikapolitiforening har i mange år solgt kurs med kunnskap om rusmidler kjent under navnet «Tegn og symptomer».

Rolleforståelseutvalget skriver i sin rapport at NNPF refererer til PHS i sin markedsføring av egne produkter, og at inntrykket dermed er at foreningen «låner» legitimitet fra PHS. Utvalget mener det problematiske med dette er at det oppstår en uklar grense mellom foreningen og politiet.

Fortsatt, på hjemmesiden til NNPF den 18. april 2023, står det at læreboka «Tegn og symptomer på misbruk av narkotika og andre rusmidler» er en del av pensum på PHS.

Skjermbilde fra NNPFs nettside 18. april 2023.

– Vår markedsføring av kurset inneholder i dag ikke henvisninger til verken PHS eller politiet som sådan og er noe som ble rettet opp i for flere år siden, til tross for at noe av kursmateriellet i våre kurs har vært brukt både av PHS og NNPF. Dette er ikke uvanlig hvis flere tilbyr lignende type studie/kurs, noe også utvalget har funnet i sin utarbeidelse av rapporten, sier NNPFs generalsekretær Oddgeir Høyekvam.

Høyekvam beskriver kursoppleggene slik overfor til Filter Nyheter:

– Metodikken har som utvalget skriver fått oppmerksomhet og positiv omtale, også internasjonalt, spesielt innen trafikksikkerhetssamarbeidet i Europa. Riksadvokaten har også i brev av 9. april 2021 nevnt «Tegn og symptomer» som et relevant etterforskningsskritt til bruk for politiet i sitt arbeid med å ta stilling til mistanke om ulovlig bruk av narkotika.

Oddgeir Høyekvam, generalsekretær i NNPF. Foto: Pressefoto, NNPF

Ifølge Høyekvam benyttes arbeidsmetodikken Tegn og symptomer for å styrke eller svekke en «allerede etablert mistanke om ruspåvirkning», og den egner seg ifølge ham best innen trafikksikkerhetsarbeid når man avgjør om en bilfører skal fremstilles for blodprøvetaking.

– Det samme behovet har ikke det private næringsliv som gjerne i større grad trenger kunnskap om rusmidler og tegn på at man bør ta en samtale med en arbeidstaker. Det er viktig å huske på at i enkelte yrker er slik kunnskap svært viktig for sikkerheten på arbeidsplassen. En god samtale med henblikk på å hjelpe er noe vi også formidler på kursene, men for å komme dit må man evne å forstå det man ser og har en oppfatning av, og derfor forutsetter dette kunnskap om narkotika noe vi altså tilbyr gjennom dette kurset.

Tips eller innspill? Kontakt journalist Marie Lytomt Norum på e-post her .

