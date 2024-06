Oslo tingrett har inndratt hele kryptovaluta-beløpet Økokrim beslagla i den såkalte Axie Infinity-saken – det største norske kryptobeslaget noensinne. Blokkjede-penger tilsvarende 60 millioner kroner er dermed tilbakeført til krypto-nettverket Ronin, som i 2022 dekket tapet norske Axie Infinity-spillere ble påført da spillet ble hacket. – Denne saken viser at vi greier å inndra store verdier som stammer fra straffbare handlinger, selv om de kriminelle bruker avanserte metoder for å skjule kryptovalutaen på blokkjeden, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim.

Ifølge FBI var det nordkoreanske hackere som sto bak datainnbruddet, der totale verdier tilsvarende 6,5 milliarder kroner ble borte. Ifølge politiet jobber hackerne fortsatt med å hvitvaske deler av summen. Det er antatt at pengene blant annet går til Nord-Koreas atomvåpenutvikling.

FRA BEKMØRKT TIL OPTIMISTISK: Denne uka kom det to tungtveiende rapporter med diametralt motsatte syn på det grønne skiftet. Den ene, fra professor emeritus Vaclav Smil ved University of Manitoba, viser til at et grønt skifte vil kreve nye, utslippsfrie energikilder innen 2050 som tilsvarer 38 000 prosjekter på størrelse med Site C, et enormt nytt vannkraftprosjekt i British Columbia. Konklusjonen er bekmørk: Et raskt og billig grønt skifte er umulig. Rapporten står imidlertid i kontrast til «Strategies for Affordable and Fair Clean Energy Transitions» fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som argumenterer for at netto nullutslipp innen 2050 vil være billigere på global basis enn scenarioet som bygger på dagens politikk. Dette fordi driftskostnadene ved et avkarbonisert, globalt energisystem er lavere, og fordi elektrifisering fører til store effektivitetsforbedringer. Hvilken av rapportene skal vi feste mest lit til? Det drøfter skribent Jostein Henriksen i ukas utgave av vår klimaspalte ELENDIG FREDAG.

OKKUPERER UNIVERSITETSBYGNING: Maskerte palestinaaktivister har i ettermiddag tatt seg inn i Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm og barrikadert seg i universitetets lokaler. Det er ventet at politiet vil ta seg inn for å fjerne demonstrantene, men situasjonen er i skrivende stund uavklart. Det er ikke kjent om det dreier seg om studenter. Ifølge Aftonbladet har aktivistene sperret dører fra innsiden med stoler og bord, og har hengt opp palestinaflagg i vinduene sammen med en plakat som beskylder universitetet for å støtte «folkemord og våpenlobbyisme». KTH er Nordens mest anerkjente tekniske og naturvitenskaplige universitet.

I USA har de store studentdemonstrasjonene mot Israels krigføring i Gaza satt fyr på debatten om politivold, ytringsfrihet, antisemittisme, anti-sionisme, og partipolitisk spill. Les alt om det i artikkelen vår her.

BENESTAD FÅR IKKE MEDHOLD: Allmennlege og LHBTQ-forkjemper Esben Esther Pirelli Benestad (74) fikk ikke medhold i Agder tingrett og får ikke tilbake full legeautorisasjon, skriver VG. «Retten kommer til at Helsepersonellnemdas vedtak om at Benestads autorisasjonsbegrensing er gyldig, og Staten ved Statens Helsepersonellnemd frifinnes», står det i dommen. I fjor innskrenket Statens helsepersonellnemd Benestads autorisasjon som lege, slik at Benestad ikke lenger kan skrive ut hormoner til bruk i kjønnsbekreftende behandling. Bakgrunnen var Helsetilsynets vedtak fra 2022, der tilsynet skriver at «Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av ‘vesentlig mangel på faglig innsikt’, ‘uforsvarlig virksomhet’ og ‘vesentlige pliktbrudd’». Da vedtaket ble kjent, valgte Benestad å saksøke staten. Benestad er en av Norges mest kjente transpersoner og har behandlet personer for kjønnsinkongruens i 40 år.

VISSTE OM GASSUTPRESSINGSPLANER: Ifølge regjeringsdokumenter den tyske avisa Handelsblatt har sett, var Angela Merkel klar over Russlands planer om å bruke gasseksporten til Europa som pressmiddel, da hun på tampen av sin siste periode som forbundskansler forsikret Tyskland om at alt var i sin skjønneste orden. Finansdepartementet hadde på det tidspunktet advart om at russerne kunne forsøke å sette press på prosessen med å få åpnet Nord Stream 2-ledningen ved å forårsake gassunderskudd, og at oppfyllingen av tyske gasslagre allerede i 2021 gikk svært sakte. Noen måneder senere anerkjente Russland de såkalte «utbryterregionene» i Ukraina, og Merkels etterfølger Olaf Scholz ble nødt til å kansellere åpningen av rørledningen på ubestemt tid. Så kom fullskalainvasjonen, og et halvt år senere ble begge de to russisk-tyske gassrørledningene på bunnen av Østersjøen sabotert