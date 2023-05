Rekordbot til Facebook for brudd på EUs personvernlover

Vi gratulerer Meta med rekord i øvelsen mulkt for brudd på personvernbestemmelsene i EU. Selskapet må ut med 1,2 milliarder euro for å sende persondata fra Facebook-brukere i Europa til USA, og får fem måneder på å stanse praksisen og et halvt år på å slette dataene, skriver The Guardian. Boten er skrevet ut av irske myndigheter (Metas europeiske hovedkvarter ligger i Dublin) og kommer i kjølvannet av et søksmål fra en østerriksk personvernaktivist. Han har lagt Edward Snowdens avsløringer til grunn for påstanden om at data lagret på amerikanske servere ikke er tilstrekkelig beskyttet for snoking av USAs etterretning.

NØDVENDIGHETER ØKER MEST I PRIS: Ikke bare øker dagligvareprisene: De mest nødvendige varene blir mye dyrere enn varer det går an å velge bort, viser ny rapport fra forbruksforskningsinstituttet Sifo ved OsloMet. – Kostnadsøkning i referansebudsjettet på ‘mat og drikke’ for eksempelfamilien er 15 prosent fra februar 2022 til februar 2023, sier forsker Marthe Hårvik Austgulen til NRK (til sammenlikning var den generelle prisveksten i samme periode på 6,3 prosent). Et lite lyspunkt for