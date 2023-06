Regjeringen foreslår å forby «homoterapi»

Regjeringen la i dag fram et lovforslag om å forby konverteringsterapi, bedre kjent som «homoterapi». Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår at forbudet tas inn i straffeloven, og at brudd på forbudet skal kunne gi bot eller fengsel på tre til seks år.

«Dette er et historisk forbud som vil gjøre livene til mange bedre», skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i en pressemelding. Til NRK sier statsråden at hun forventer at forslaget vil få flertall.

Regjeringen foreslår at forbudet rammer «den som krenker en annen ved å anvende psykoterapeutisk, medisinsk, alternativmedisinsk eller religiøst baserte metoder eller lignende systematiske fremgangsmåter, i den hensikt å påvirke vedkommende til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Regjeringen foreslår også at det skal bli forbudt å markedsføre for konverteringsterapi innenfor markedsføringsloven, ved bot eller fengsel på inntil seks måneder.



