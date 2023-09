Redningsarbeid i jordskjelvrammede Marokko inn i kritisk fase

ARBEIDET FOR Å REDDE overlevende etter jordskjelvet i Marokko fredag går inn i en kritisk fase og beskrives som et kappløp med tiden. Marokkanske myndigheter sier risikoen for å ikke klare å koordinere innsatsen og dermed gjøre vondt verre, ligger bak beslutningen om å bare tillate internasjonal hjelp fra noen få utvalgte land (Spania, Storbritannia, Qatar og De forente arabeiske emirater). Både Frankrike og flere andre land har hjelpemannskaper klare til å reise så snart de får klarsignal. Samtidig er de hardest rammede områdene i Atlas-fjellene så utilgjengelige at det var umulig å få inn tilstrekkelig med hjelp i de kritiske første timene etter skjelvet.

Over 2100 er bekreftet omkommet, og FN sier over 300 000 mennesker er berørt av naturkatastrofen. AP News/BBC News

USAS PRESIDENT JOE BIDEN har møtt Kinas statsminister ​​Li Qiang på sidelinjen av G20-møtet i New Dehli. Tema for samtalen var stabilitet og tonen var lite konfronterende, melder Biden. Han har bemerket overfor pressen at Kinas økonomiske problemer gjør en invasjon av Taiwan mindre sannsynlig.

I forbindelse med Bidens Asia-reise og besøk i Hanoi har kommunistpartiet i Vietnam formelt oppgradert landets bånd til USA til øverste nivå i sitt diplomatiske hierarki. Reuters/The New York Times

ETIOPIAS STATSMINISTER kunngjør at Den store etiopis...