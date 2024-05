BOMBER BRUKT I RAFAH-ANGREPET PRODUSERT I USA: I en video filmet av den palestinske journalisten Alam Sadeq kan man se rester av en GBU-39, en bombe designet og produsert i USA, ifølge New York Times‘ undersøkelser av Rafah-angrepet natt til mandag. USA har bedt Israel om å bruke mer av GBU-39 bomber i Gaza fordi de påstår at de er mer presise og bedre egnet for byområder enn større bomber. Angrepet på en flyktningleir i Rafah tok livet av minst 45 mennesker og skadet 240, ifølge palestinske helsemyndigheter. En israelsk talsperson for militæret hevder overfor New York Times at to Hamas-ledere ble drept.



Filmer fra angrepet viser telt som brenner, mennesker som skriker og en mann som holder et barn hvor hodet er sprengt av. Biden-administrasjonen sier at de skal følge etterforskningen av søndagens dødelige angrep, men at Israel ikke har krysset en grense ennå. — Israel har sagt at dette er en tragisk feil, sier Biden talsperson John Kirby til The Guardian.

MENER ISRAEL MISBRUKER ANTISEMITTISME-BEGREPET: Utenriksminister Espen Barth Eide sier til NRK at Israel har brukt påstander om antisemittisme som beskyttelse mot all kritikk, og at det ikke lenger fungerer. – Israel er i ferd med å miste kraften i det, for de aller fleste skjønner at det å ta avstand fra at barn blir brent til forkullede lik i Gaza ikke er et uttrykk for antisemittisme. (…) Møtene jeg har hatt med EU-ledere i Brussel de siste dagene tyder på at det er en rask bevegelse bort fra at det hjelper å si «antisemitt» hvis vi sier «du må slutte å drepe barn», sier Eide.



Han får støtte fra direktør Jan Heiret ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Han sier til VG at det er uakseptabelt å kalle kritikken fra de internasjonale domstolene for antisemittisme og sier det som skjer i Rafah, åpenbart er brudd på folkeretten. – Det er Israels statsminister som politiserer og misbruker begrepet antisemittisme for å hindre kritikk av krigføringen. Netanyahu bringer begrepet i vanry, sier Heiret. Eide fikk tidligere i dag kritikk fra Mosaisk trossamfunn og Israels ambassadør blant annet for resonnementet om antisemittisme og at han bruker ordet palestinernes begrep «nakba» om fordrivelsen av palestinere da Israel ble opprettet i 1948.

Møt hver nye dag 100 prosent oppdatert på nyhetsbildet! Hver natt skriver Filters morgenvakt en oppsummering av det som skjedde i verden mens Norge sov. Det resulterer i nyhetsbrevet Filter KAFFE, som våre abonnenter nyter sammen med morgenkoffeinet hver mandag til fredag. Du kan teste tilbudet GRATIS i 30 dager, før vi trekker deg 70 kroner i måneden med mindre du avbestiller (det er ingen bindingstid). Klikk her for å melde deg på!

RANSAKER FOR TEGN PÅ RUSSISK INNBLANDING: Onsdag formiddag ble det kjent at belgisk og fransk politi har aksjonert mot leiligheten og kontorene til en person med tilknytning til EU-parlamentet etter mistanke om russisk påvirkning. Både personens kontorer i Brussel og i Strasbourg skal ha blitt gjennomsøkt i aksjonen. «Ransakingene er del av en sak om innblanding, passiv korrupsjon og medlemskap i en kriminell organisasjon og knyttes til indikasjoner på russisk innblanding, der medlemmer av Europaparlamentet ble oppsøkt og betalt for å promotere russisk propaganda via nettsiden Voice of Europe», uttaler den belgiske påtalemyndigheten.

Ifølge påtalemyndigheten skal det være tegn på at personen, som jobber i staben til den nederlandske EU-parlamentarikeren Marcel de Graaff fra ytre høyre-partiet Forum for Demokrati (FvD), spilte en «betydelig rolle» i operasjonen. Tsjekkiske myndigheter la i mars ned forbud mot Voice of Europe og innførte sanksjoner mot den Moskva-baserte, ukrainske oligarken og Putin-vennen Viktor Medvedtsjuk, som de mener står bak nettsiden og har forsøkt å påvirke utfallet av europaparlamentsvalget.

Flere påvirkningsskandaler har rystet EU-parlamentet i forkant av valget som skal avholdes 6.–9. juni. Tidligere i mai ransaket belgisk og tysk politi kontorene til EU-parlamentarikeren Maximilian Krah fra ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland (AfD) og en av hans assistenter – da under mistanke om kinesisk spionasje. Da Filter Nyheter snakket med den progressive EU-parlamentarikeren Marc Angel om framveksten av ytre høyre i EU-blokken tidligere i vår, sa han at han trodde partiene fikk drahjelp utenfra. – Det finnes tydelige signaler på at det er krefter fra utsiden – fra utlandet – som støtter ytre høyre, og som gjerne vil se et splittet Europa, advarte han. Les hele intervjuet her.

SD-PROPAGANDIST HEIER PÅ PUTIN: En av Sverigedemokratenes medarbeidere for spredning av partipropaganda med anonyme some-kontoer (jepp, slik driver de med der) er avslørt som en ivrig propagandist også for Russland. Expressen skriver i dag at Alexander Edbom (35), ansatt i SDs kommunikasjonsapparat, i en årrekke har heiet på Vladimir Putin på Twitter/X, med meldinger som «Ryssland tjänar inget på kaos/krig. Men det gör EU/USA» og «hela krisen startade med expansionen av EU&NATO, ville ha med Ukraina. Inte expansionen av Ryssland». Edbom ble i natt tatt ut av tjeneste i partiet. Han føyer seg inn i et mønster av SD-tilknyttede som sprer russisk propaganda, skriver avisa. Tidligere har også en SD-politiker i Riksdagen stilt opp som «valgobservatør» og slik bidratt til Kremls bestrebelser for å legitimere det russiske skinndemokratiet.

Prøv vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.