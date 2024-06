Putin og Kim signerer ny avtale: Skal bistå hverandre ved «aggresjon»

Vladimir Putin og hans diktator-bestis Kim Jong-un i Nord-Korea har nå signert en avtale om gjensidig bistand hvis et av landene blir utsatt for «aggresjon». Avtalen framstår som en fornyelse av en allianse fra Den kalde krigen, men landene har foreløpig ikke offentliggjort selve dokumentet og det er derfor uklart hvor konkrete og omfattende løftene om militær støtte er. «Dette er virkelig et gjennombruddsdokument, som reflekterer begge landenes ønske om å ikke hvile på laurbærene, men å løfte relasjonen vår til et nytt kvalitativt nivå», heter det i en uttalelse fra Putin, mens Kim erklærer «full støtte» til Putins invasjonskrig i Ukraina og beskriver den russiske presidenten som «det koreanske folks kjæreste venn». Det har tidligere blitt kjent at Russland har fått flere titalls ballistiske missiler og flere enn 11 000 kontainere med ammunisjon fra Nord-Korea, og avtalen blir sett på som en gjenytelse fra Kreml.

FRAKTSKIP GIKK NED: Mens Israel varsler at Rafah-offensiven er i ferd med å gå mot slutten, og landet rasler med sablene mot Hizbollah i nord, eskalerer en annen front i Midtøsten-krigen: Den i Rødehavet. Og nå har den Iran-støttede Houthi-militsen lyktes i å senke et fraktskip for andre gang siden angrepene mot den økonomisk viktige maritime korridoren startet i kjølvannet av Gaza-krigen i høst. Gresk-eide, Liberia-flaggende «Tutor» gikk ifølge den britiske marinen ned i går, etter å ha blitt rammet med en havgående drone lastet med eksplosiver for om lag én uke siden. Angrepet skal trolig ha kostet et besetningsmedlem livet, og i sin utførelse vekker det amerikanernes minner om Al Qaidas terrorbombing mot destroyeren USS «Cole» i Aden-bukta i år 2000, skriver AP.

Eskaleringen skjer på tross av at vestlige land legger ned betydelige ressurser i å skyte tilbake og bevokte området der containerskipene med last fra Asia passerer Jemen og Somalia på sin ferd mot Suez-kanalen og Middelhavet. For USAs del skal oppdraget i Aden og Rødehavet utgjøre den mest intense, langvarige maritime kampanjen siden andre verdenskrig. Slitasjen på de 7000 om bord hangarskipet USS «Dwight D. Eisenhower», som allerede har fått utsatt rotasjonen to ganger, skal være i ferd med å merkes såvel på humoren om bord som på den politiske debatten i hjemlandet.



FIKK DU MED DEG: USA vokter de viktige handelspassasjene både langs Rødehavet og i Persiabukten via sine mange militærbaser i regionen. Nå frykter imidlertid vertslandene at de amerikanske styrkene skal dra dem ufrivillig med i et stormaktsoppgjør mellom USA og Iran. Les mer i vår ferske artikkel her.

138 DAGER IGJEN: Det er bare én uke til Joe Biden og Donald Trump skal møtes i den første debatten i presidentvalgkampen, og nå ser det ut til å være endelig avklart at det blir en duell. Ifølge Washington Post vil tredjekandidaten Robert F. Kennedy Jr. ikke klare å kvalifisere seg innen fristen i morgen. Kriteriene for debatten hos CNN 27. juni er at kandidaten både har blitt målt til over 15 prosent oppslutning i fire nasjonale målinger, og at valgmyndighetene har akseptert ham på stemmesedlene i nok delstater til at han i teorien kan vinne valget. Kennedy-familiens sorte får er i ferd med å klare oppslutningskravet, men er så langt bare godkjent for valg som tilsvarer 100 valgmannssstemmer (270 trengs for å vinne).

Både Biden og Trumps stab har akseptert at den 90 minutter lange debatten i CNNs studio i Atlanta neste torsdag skal foregå uten publikum i salen, og at mikrofonlyden kuttes automatisk når den andre kandidaten har taletid.

THEY’RE BACK: Pandemien er over, og med det EUs vilje til å se mellom fingrene på medlemslandenes manglende budsjettdisiplin. Sju land, deriblant Italia, Belgia og et Frankrike i valgkampmodus, får formell advarsel for å ha for store underskudd på driften i det første ettersynet etter at covid-unntakstilstanden er opphevet. Byråkratene i Brüssel går ett skritt lenger og refser Romania for ikke å ha etterkommet tidligere pålegg om å redusere pengebruken, rapporterer Euronews.