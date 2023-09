Putin og Kim Jung-Un vil møtes for å diskutere militært samarbeid og våpenutveksling

NORD-KOREAS LEDER Kim Jung-Un og Russlands president Vladimir Putin planlegger et møte for å diskutere militært samarbeid og salg av nordkoreanske våpen til den russiske hæren for bruk i krigen i Ukraina. Det hevder vestlig etterretning, ifølge lekket informasjon til pressen. Både nordkoreanske artillerigranater og panserbrytende missiler står på ønskelista til russerne, som til gjengjeld kan forsyne Nord-Korea med såvel atomdrevne ubåter og satellitt-teknologi som sårt tiltrengt matvareforsyninger.

Trolig vil møtet finne sted i Vladivostok på den russiske stillehavskysten, dit Kim planlegger å reise i forbindelse med årets Eastern Economic Forum neste uke. En nordkoreansk delegasjon skal også ha sondert mulighetene for lederen – som svært sjelden beveger seg ut av eremittstaten han leder – til å reise lenger inn i Russland, kanskje helt til Moskva.

I forrige uke deklassifiserte USAs etterretning informasjon om at de to statslederne hadde hatt brevkorrespondanse om en mulig våpenavtale. En talsmann for Det hvite hus sa da at høynivåsamtaler mellom de to statene hadde «aktiv fremgang». The New York Times/BBC News

TYRKIAS PRESIDENT Recep Tayiip Erdogan hevder ordningen med skiping av korn gjennom Svartehavet snart kan gjenopptas, etter å ha diskutert saken med Putin i Sotsji i går. Erdogan hevder Tyrkia har samarbeidet med FN om tiltak for å imøtekomme Russland i saken, men også at Ukraina må mykne sine forhandlingsstandpunkter. Reuters



RUSSLANDS FORSVARSDEPARTEMENT sier fl...