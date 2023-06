Putin mener hæren stanset en borgerkrig – men Prigozjin skal ikke straffeforfølges

Vladimir Putins take på hendelsene i Russland i helga er at det russiske militæret heroisk avverget en borgerkrig med sine «klare og koherente» handlinger. Verken folket eller de regulære væpnede styrkene sto på mytteristenes side, erklærte presidenten i en tale til 2500 oppstilte soldater utenfor Kreml i dag. Forsvarsminister Sergej Sjojgu – mannen som Wagner-boss og opprørsleder Jevgenij Prigozjin fremst av alle ville styrte – var blant forsvarstoppene som sto ved Putins side under talen, som også hadde et minutts stillhet til minne om jagerflypilotene som ble skutt ned av Wagner-soldater på vei mot Moskva.

I Prigozjins første og så langt eneste livstegn etter å ha avblåst opprøret lørdag formiddag, en video-oppdatering på Telegram i går kveld, hevder han at det var en enslig «dåre» blant leiesoldatene som sto bak nedskytingen. Det er ikke offentliggjort tapstall, men russiske militærbloggere mener minst 13 mistet livet. Etterretningstjenesten FSB kunngjorde i dag at straffeforfølgelsen av Prigozjin og Wagner-gruppa er stanset, blant annet fordi de kriminelle aktivitetene har opphørt.

Russlands nasjonalgarde skal ifølge leder Viktor Zolotov forsterkes med stridsvogner og andre tunge våpen i kjølvannet av opprøret, melder The Guardian.

