Putin lover opprustning etter å ha vunnet forutbestemt valg

VLADIMIR PUTIN SIER HAN vil prioritere å løse utfordringer knyttet til «spesialoperasjonen» i Ukraina og styrke militæret i den kommende seksårsperioden, og advarer mot at en åpen konflikt med Nato-land er «ett skritt unna en tredje verdenskrig» etter å ha blitt gjenvalgt som president i Russland med 87 prosent av stemmene.

Putin hyller i sin seierstale russerne for sitt sterke samhold og takker samtidig for tilliten etter et valg som verken har vært fritt eller rettferdig: Alle kandidater er godkjent av Kreml, seriøse politiske motstandere er drept eller fordrevet fra landet og kritisk debatt kneblet i statsstyrte medier. Valgresultatet har «ikke den minste sammenheng med realiteten», ifølge Aleksej Navalnyjs tidligere medarbeider Leonid Volkov, og viser hvordan Russland stadig blir mer autoritært, ifølge Nato-leder Jens Stoltenberg.

Flere vestlige ledere, deriblant utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) og hans britiske kollega David Cameron har særlig fordømt valgavviklingen i ulovlig annekterte områder av Ukraina som et brudd på folkeretten. Det er rapportert om at valgmedarbeidere har gått fra hus til hus, eskortert av soldater, for å sanke inn stemmesedler. BBC News/Reuters/DN(NTB)

ISRAELSKE STYRKER HAR innledet et nytt angrep på Shifa-sykehuset i Nord-Gaza. IDF hevder sykehuset er åsted for en omgruppering av Hamas-krigere. Samtidig gjentar statsminister Benjamin Netanyahu