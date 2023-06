Putin jakter Wagner-kollaboratører i egne rekker

MENS WAGNER-SOLDATER OG deres leder slipper unna straffeforfølgelse for 36-timersopprøret mot den russiske militærledelsen, forsøker Vladimir Putin å projisere kontroll ved å straffe alle som bidro til at Jevgenij Prigozjin kunne kapre militære installasjoner og true Moskva med en konvoi av pansrede kjøretøy og tunge våpen. Særlig skal Wagner-gruppas finansiering og kontrakter med forsvarsdepartementet granskes, fortalte den russiske presidenten i et møte med mediefolk i Kreml i går.

En europeisk etterretningskilde hevder det var «hint» om kjennskap til opprørsplanene i enten russisk etterretning og/eller i militæret. General Sergej Surovikin, som er