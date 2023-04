PST: «Høyt plassert» norsk næringslivsleder brukt av russerne

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

HØYT PLASSERT NÆRINGSLIVSLEDER BRUKT AV RUSSERNE: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom i ettermiddag med nye opplysninger etter at 15 russere denne uka ble erklært uønsket i Norge fordi de er etterretningsoffiserer i tjenestene GRU, FSB eller SVR som bruker diplomatstatus kun som dekke for spionasje. De 15 spionene knyttes både til føring av kilder i Norge, ulovlig teknisk overvåkning og fordekte anskaffelser av avansert undervannsteknologi med militært potensial. PST understreket i dag at de har konkret informasjon om samtlige av de omtalte diplomatene som gjør det utvilsomt at de er etterretningsfolk. PST gikk også ut med hittil ukjente «utvisninger» av to russiske diplomater […]