Ingen innvendinger fra Mehl: PST finansierte bombesikring av egne lokaler hos privat eiendomsselskap med 35 prosent påslag

Skandalen rundt Nasjonal sikkerhetsmyndighet før jul, der NSM-sjefen måtte gå på dagen, har gjort husleieavtaler til en betent sak for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, som er avkrevd svar av Stortinget.

Nå kan Filter Nyheter avsløre en hittil ukjent leieavtale på justisministerens ansvarsområde som innebærer finansiering i det private markedet med nedbetaling og millionkostnad i renter.

Avtalen berører budsjettering av grunnleggende antiterror-tiltak for å sikre de ansatte og lokalene hos Politiets sikkerhetstjeneste.

Finansieringsavtale øker statens kostnad med flere millioner

Høsten 2022 hadde Politiets sikkerhetstjeneste fått nye oppgaver fra Justis- og beredskapsdepartementet som gjorde at PST inngikk en ny leiekontrakt i Nydalen Allé 37 i Oslo. Kontorbygget er nærmeste nabo til PSTs hovedkvarter i Nydalen og er i porteføljen til eiendomsselskapet Avantor.

Hovedkontoret til PST (t.h.) og bygget med PSTs tilleggslokaler (t.v.) ligger rett ved siden av hverandre og hadde lenge samme huseier. Foto: Harald S. Klungtveit

For å sikre de nye lokalene mot skyting og bomber, måtte blant annet vinduer og dører i fasaden i bygget skiftes ut i 2023. Terrorsikringen av PST-kontorene kostet 7,8 millioner kroner.

Men når leieperioden er ferdig i 2034 vil PST ha betalt langt mer – drøyt 10,6 millioner – til eiendomsselskapet.

Merkostnaden er over 2,8 millioner kroner, rundt 35 prosent ekstra.

Det er fordi sikkerhetstjenesten har fordelt kostnaden på tolv år, som en husleieøkning med gevinst for eiendomsselskapet, i stedet for å betale for de nødvendige sikkerhetstiltakene da prosjektet var ferdig.

Det framgår av en tilleggsavtale til leiekontrakten som Filter Nyheter fikk innsyn i fredag. Avtalen ble inngått 23. juni 2023, etter at PST hadde overtatt lokalene .

PST omtaler selv påslaget på byggekostnadene som rente, men regner ikke finansieringen som et lån, siden huseieren beholder fasadeendringene når PST flytter ut.

PST: – Justisdepartementet har ikke stilt oppfølgingsspørsmål

I et intervju med Filter bekrefter HR-direktør Elisabeth Ramstad i PST at finansieringen innebærer en «rente» som totalt vil utgjøre nesten tre millioner på toppen av byggekostnadene.

– Utgangspunktet vårt var at dette var en tilleggsavtale om en liten spesialtilpasning som man la på husleia, sier Ramstad til Filter Nyheter.

Ramstad understreker at avtalen skiller seg vesentlig fra det mye omtalte lånet som Nasjonal sikkerhetsmyndighet avtalte med sin huseier, en avtale som blant annet omfattet innkjøp av IKT-utstyr og møbler.

– Tilleggsavtalen vår dreier seg om sikringstiltak i vinduer, dører, fasader og ventilasjon. Dette gjelder kun for bygningen. Vi har tatt alle andre kostnader der, som adgangskontroll, fiberkabler, pc-er og inventar av eget driftsbudsjett, utdyper avdelingsdirektøren.

Før tilleggsavtalen i 2023 var den årlige leien for de aktuelle lokalene 6,7 millioner kroner, ifølge kontraktene Filter Nyheter har fått innsyn i. For tolv år blir det 80,6 millioner kroner. Sammen med husleieøkningen avtalt i fjor, ser totalen ut til å bli drøyt 96 millioner kroner – svært nære terskelen på hundre millioner der Justisdepartementet måtte ha godkjent leieavtalen.

Ramstad vil ikke gå med på at nedbetalingsløsningen på terrorsikringen har sammenheng med budsjettpress fra departementet. Samtidig har PST ingen konkret forklaring på hvorfor grunnleggende sikkerhetstiltak blir finansiert i det private markedet.

– Det er ikke en vurdering gjort opp mot om budsjettsituasjonen er stram eller ikke, sier Ramstad, som mener at løsningen er for «sedvane» å regne:

– Det er sånn det gjøres. Jeg kan ikke snakke for andre virksomheter i forvaltningen, men denne måten å inngå leieavtaler på er helt vanlig. Det er ikke noe som er spesielt i denne avtalen ut fra hvordan man har gjort det tidligere og hva som er praksis. Vi har sjekket ut med andre og det er slik det gjøres, sier avdelingsdirektøren i PST til Filter Nyheter.

Elisabeth Ramstad, avdelingsdirektør for HR i Politiets sikkerhetstjeneste. Foto: Harald S. Klungtveit

Etter at NSM-saken sprakk før jul har PST gått gjennom avtalen om Nydalen Allé 37 i lys av problemstillingene rundt NSMs kontrakter.

– Vi har både gjort en vurdering selv sett opp mot instruksen og bevilgningsreglementet og gått i dialog med utleier. Vurderingene er at dette er en helt standard, vanlig avtale man ikke trenger foreta seg noe på, sier Ramstad.

PST har ikke fått noen oppfølgingsspørsmål fra departementet eller beskjed om å gjøre endringer etter redegjørelsen.

– Vi har ikke fått noen tilbakemelding fra departementet om at avtalen ikke er ok. De er blitt gjort kjent med den, og jeg regner med de ville sagt ifra om de hadde noen innvendinger, sier Ramstad.

Har du tips om lignende saker? Ta kontakt via Signal på 412 15 090.

Justisministeren kommenterer ikke budsjettstyring – gir godkjentstempel til PSTs løsning

Seks dager etter at Filter Nyheter 12. desember krevde innsyn hos Justis- og beredskapsdepartementet i leiekontraktene til PSTs ulike lokaler i Oslo, ba departementet om en oversikt fra PST, som sikkerhetstjenesten sendte til JD 21. desember.

Torsdag denne uka spurte vi departementet direkte om leieavtalen i Nydalen Allé 37 og statsrådens vurderinger, men verken e-posten eller oppfølgingsspørsmål fredag formiddag var blitt besvart i 20-tida fredag kveld.

Ett av spørsmålene Emilie Enger Mehl så langt ikke har svart på, er:

Hva er det med Justis- og beredskapsdepartementets budsjetter / styring av PST som gjør at bombesikring av sikkerhetstjenestens egne lokaler blir finansiert privat, med merkostnader for staten?

Etter første publisering av denne artikkelen, kom Justis- og beredskapsdepartementet med følgende uttalelse via kommunikasjonsavdelingen:

«Husleiesaker med en samlet fremtidig forpliktelse under 100 mill. kroner over leieperioden forlegges normalt ikke departementet før inngåelse, jf. Instruks for håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Disse forelegges heller ikke Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet for uttalelse. Den aktuelle leieavtalen dere viser til er under terskelverdien.

PSTs utgifter finansieres over statsbudsjettet. Det gjelder også bevilgning til PSTs husleiekontrakter, som PST har fullmakt til å inngå dersom de er under terskelverdien, kan håndteres innenfor uendret bevilgningsnivå og er i tråd med statens økonomi- og bevilgningsregelverk. Det omfatter også ev. nødvendige spesialtilpasninger som eies av huseier og som finansieres gjennom husleien, eller som eies av PST selv».

Da Filter Nyheter på fredag fikk innsyn i oversikten over PST-avtalene, hadde departementet sladdet en rekke av beløpene i sammendraget, slik at det ikke var mulig å få et bilde av kostnadene. Begrunnelsen var blant annet «nasjonale sikkerhetsforhold», men departementet har ikke villet forklare hvorfor årlige leiekostnader må holdes hemmelig.

– Omgåelse av reglene

Justispolitisk talsperson i Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, har tidligere kritisert Emilie Enger Mehl i NSM-komplekset, og mener PST-saken taler for en bredere granskning av Justis- og beredskapsdepartementets håndtering enn hva regjeringen har lagt opp til.

– I tillegg til å være en omgåelse av reglene er det jo en økonomisk svært dårlig deal for staten. Dette reiser spørsmålet om dette er en praksis som er vanlig i justissektoren og potensielt for hele statsforvaltningen, uttaler Thorsvik til Filter Nyheter.

Hun varsler et skriftlig spørsmål i Stortinget til Kommunaldepartementet, som forvalter de statlige byggene.

Nydalen Allé 37, sett fra hovedinngangen til PSTs hovedkontor.

Det er i utgangspunktet bare Stortinget som kan pådra staten utgifter som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret. Langsiktige leieavtaler som del av vanlig drift er lov, men ikke investeringer finansiert med private lån, som jo vil binde staten til kostnader Stortinget ikke har godkjent.

NSMs låneavtale hos huseieren av nye lokaler var ifølge regjeringen i strid med både Grunnloven og flere regelverk. Selve avtalen var ikke oversendt Mehls departement, men JD visste at tilpasninger skulle finansieres hos huseier, og det har senere blitt kjent at flere etater har «bakt inn» nedbetaling i leie – inkludert Justisdepartementet selv.– Det er derfor debatt om hva som egentlig er den prinsipielle forskjellen mellom et uttalt lån og tilbakebetaling med renter via leie.

Ingvild Wetrhus Thorsvik. Foto: Venstre

– Det bør være i regjeringens interesse å avdekke hva som har skjedd i disse sakene, også om dette er en utbredt praksis. Jeg synes derfor det er veldig spesielt at det kun skal foretas en ekstern gjennomgangen av NSM sin håndtering, og ikke også av justisdepartementet. Jeg har tidligere stilt statsråden spørsmål om dette, sier Thorsvik.

Emilie Enger Mehl varslet tidligere denne uken at hun neste uke er klar til å stille i Stortinget for å redegjøre om NSM-saken.

Oppdatering 05.01 kl. 21.05: Uttalelse fra Justis- og beredskapsdepartementet gitt etter første publisering er tilføyd artikkelen. Tittel som spilte på at departementet ikke hadde svart, ble samtidig endret.

Prøve vårt digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.