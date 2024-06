Politiets sikkerhetstjeneste har denne uka oppsøkt opp mot tjue ungdommer i alderen 12 til 17 år bosatt over hele landet som knyttes til nettverk med høyreekstreme hatytringer i kombinasjon med snakk om vold, våpen og terror. Tenåringene blir bedt om delta på forebyggende samtaler, og det er ikke meldt om straffesaker så langt. – De hyller Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som drepte over 50 personer i en moské i Christchurch. Det er tidvis ganske grovt, sier, Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST, til NRK. PST har lenge advart om en økning i spredningen av høyreekstremt, terrororientert innhold blant svært unge nordmenn og oppsøker ofte enkeltpersoner for samtaler, men det er første gang sikkerhetstjenesten går offentlig ut med en koordinert aksjon.

BARN SONER MED VOKSNE: To mindreårige innsatte soner sammen med voksne innsatte, og hadde samvær med dem uten fengselsbetjenter tilstede, da Sivilombudet kontrollerte Eidsberg fengsel i Østfold. Det reagerer ombudet sterkt på, og krever en umiddelbar stans i praksisen. – Det er i strid med barnekonvensjonen, og det er i strid med det Norge har sagt om hvordan vi vil behandle barn som må i fengsel, sier sivilombud Hanne Harlem til NRK.

FNs barnekonvensjon sier fengsling av barn bare skal benyttes som en siste utvei, og hvis det forekommer skal barna holdes adskilt fra voksne. Sivilombudets intervjuer med ansatte i fengselet skal ha bekreftet at mindreårige innsatte i flere tilfeller var utrygge, og flere ansatte mente at de ikke burde være innsatt på Eidsberg, som har hatt store bemanningsproblemer i sitt ungdoms­team. Justisdepartementet har ikke kommentert saken.

VIL FORENES OM KLIMA-MOTSTAND: Ytre høyre og EU-skeptiske partier fikk økt sin oppslutning i forrige ukes valg til Europaparlamentet, og veksten kom særlig i land der energiomleggingen har vært omstridt.

Store deler av partigruppene Identitet og demokrati (ID) og Europeiske konservative og reformister (ECR) er mot EU-målet om utslippskutt på 55 prosent i 2030 sammenliknet med 1990-nivåer, og ønsker regelrett å reversere det grønne skiftet. Det tyske ytre høyre-partiet AfD er uttalte klimaskeptikere. I valgmanifestet deres omtales blant annet «påstanden om en trussel gjennom menneskeskapte klimaendringer» som «CO2-hysteri» og et «økososialistisk prosjekt» som reduserer velstand og frihet. Partiet ønsker å «avskaffe alle klimalover på nasjonalt og europeisk nivå, og vil stanse det europeiske grønne skiftet».

Nå søker partiene til høyre for de tradisjonelle konservative å forenes i kampen mot kampen mot klimaendringene, skriver journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av Filter KALDDUSJ. Les spalten her.

MENER RUSSLAND SULTET UKRAINERE MED VILJE: I en fersk rapport til Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) hevder advokater fra non-profit-organisasjonen Global Rights Compliance at Russland sultet den ukrainske sivilbefolkningen i Mariupol som en krigstaktikk under den 85 dager lange beleiringen i 2022, i det de mener utgjør en krigsforbrytelse. Rapporten er lagt fram på vegne av ukrainske myndigheter som del av en større prosess for å stille Russland til ansvar for handlinger under beleiringen, som er antatt å ha kostet 22 000 ukrainere livet. Juristene legger blant annet vekt på at Russland angrep kritisk infrastruktur som kuttet tilførselen til vann, gass og elektrisitet til sivilbefolkningen, og deretter hindret humanitær hjelp å nå inn i byen. Til det har de basert seg på satelittdata og spesialutviklede algoritmer for å lokalisere infrastruktur-ødeleggelsene.

Den internasjonale straffedomstolen står fritt til å velge hvordan de vil forholde seg til rapporter som leveres inn av tredjeparter. Så langt i domstolens historie har ingen blitt straffeforfulgt for anklager om utsulting som krigsforbrytelse, opplyser The Guardian.

VERDENS MEKTIGSTE SAMLET: Lederne for verdens sju rikeste nasjoner – G7 – samt EU er samlet i den søritalienske provinsen Brindisi til toppmøte, der Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj venter viktige avgjørelser knyttet til landets overlevelse. Statslederne skal ifølge BBC News ha kommet godt i gang med diskusjonene om hvordan russiske midler frosset i Vesten kan komme den ukrainske forsvarskampen til gode. USA har lagt fram en plan om å låne 50 milliarder dollar på det internasjonale pengemarkedet, bruke pengene på Ukraina og la rentene på de frossede russiske midlene betjene rentene på lånet. En rekke teknikaliteter må likevel avklares på toppnivå før planen kan settes ut i livet.