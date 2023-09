Proud Boys-leder dømt til 22 års fengsel

LEDEREN AV YTRE HØYRE-militsen Proud Boys, 39 år gamle Enrique Terrio, er dømt til 22 års fengsel – den strengeste straffen utmålt for hendelsene i Washington DC den 6. januar 2021. I likhet med flere andre av lederne i Proud Boys og Oath Keepers er Terrio blant annet funnet skyldig i «seditious conspiracy», sammensvergelse med formål å gjøre opprør mot staten, etter en paragraf som stammer fra borgerkrigstida og er lite brukt før mer enn 2000 Trump-tilhengere invaderte Kongressen for å stanse den formelle ratifiseringen av presidentvalget og overdragelse av embetet til Joe Biden.

Terrio var ifølge dommen med på å planlegge stormingen og oppildnet underveis Proud Boys-medlemmene via tekstmeldinger, selv om han den aktuelle dagen befant seg i Baltimore – kastet ut av hovedstaden noen dager tidligere for å ha satt fyr på et Black Lives Matter-banner som tilhørte en kirke og for å bære på seg ammunisjonsmagasiner med gruppas logo.

Selv om de fleste lederne med dette er dømt til lange fengselsstraffer, er Proud Boys fortsatt en aktiv organisasjon som de siste årene blant annet har deltatt i angrep på LHBT-markeringer. The New York Times/The Washington Post

RUSSLAND HAR IGJEN angrepet Kyiv fra lufta. Samtlige missiler ble skutt ned før de nådde sine mål, melder den ukrainske hovedstadens forsvarsadministrasjon på Telegram. En person skal samtidig være drept i russiske angrep mot byen Izmajil.

