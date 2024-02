Dette er Filter Kaffe! Hver morgen mandag til fredag står vi opp tidlig, fyrer opp kaffemaskinen og sammenstiller det viktigste som skjedde mens du sov. Bli abonnent her.

JOE BIDEN VINNER PRIMÆRVALGET i den viktige vippestaten Michigan, men uvanlig mange har stemt blankt – 13,4 prosent etter at 46 prosent av stemmene er telt opp. Det tyder på at kampanjen om å straffe presidenten for hans håndtering av krigen i Gaza har et visst gjennomslag. Selv om delstaten har USAs største muslimske og arabiske velgermasse unnlot Biden å nevne Midtøsten i en uttalelse der han takker velgerne for oppmøtet.

Samtidig heller Hamas-ledere kaldt vann på Bidens optimistiske uttalelser i går om at en våpenhvile er nærstående. Det har ikke vært noe gjennombrudd i forhandlingene, og den islamistiske gruppa bak terrorangrepet i Israel 7. oktober står fast ved at de krever et langsiktig opphold i krigføringen for å gå med på en utveksling av gisler og fanger, hevder de i meldinger til amerikansk presse.

På Republikanernes side vinner Donald Trump nok en gang komfortabelt mot Nikki Haley, og vi er et skritt nærmere et presidentvalg mellom de samme to kandidatene som kjempet om embetet for fire år siden. The Washington Post/Politico/The New York Times