«Prioriterte områder»: Her setter Oslo-politiet inn ekstra innsats mot krim-nettverkene

Oslopolitiet la i dag fram en liste over det de kaller «prioriterte områder» der innsatsen mot de kriminelle nettverkene skal målrettes. I Oslo by gjelder dette Grønland, Tøyen, Furuset, Mortensrud/Bjørnerud, Bjørndal, Veitvet og Majorstuen. (I tillegg er Asker sentrum og Sandvika sentrum i Bærum prioritert). Nabolagene er valgt ut fordi de har langt flere politioppdrag enn andre knyttet til «utrygghetsskapende kriminalitet» og/eller har minst dobbelt så stor ungdomskriminalitet som snittet og/eller har synlige kriminelle gjenger og/eller skårer lavt på undersøkelser av trygghet og tillit til politiet.

Selv om justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltok på pressekonferansen i dag, ble det ikke lagt fram noen konkretisering av finansiering av tiltakene, og ifølge Avisa Oslo ville ikke statsråden eller politimesteren si noe om hvor politibetjentene som tilføres områdene nå skal hentes fra. – Nå gjør man en omprioritering i Oslo med å få flere politifolk ut i førstelinjen. Så skal vi komme med mer penger i nasjonalt revidert budsjett, sier Mehl.

HAR FORLATT KAIRO UTEN SVAR: Delegasjonen fra Hamas skal ha dratt hjem fra Kairo, der de vurderte det siste forslaget til avtale om en 40 dagers våpenhvile som kan inkludere løslatelsen av mellom 20–33 israelske gisler mot potensielt flere tusen palestinske fanger. Ifølge The Guardian som siterer den egyptiske statskanalen Al-Qahera News, har ikke Hamas avgitt noe svar på forslaget ennå, men vil returnere til Kairo med et skriftlig svar, muligens onsdag. I forkant av forhandlingene oppfordret USAs utenriksminister Antony Blinken Hamas til å takke ja til det han kalte et «ekstraordinært generøst» forslag.

Avtaleforslaget har vært ansett som siste håp for å avverge en israelsk bakkeinvasjon av byen Rafah sør på Gazastripen, der rundt 1,5 millioner palestinere har søkt tilflukt fra Israels krigshandlinger lenger nord. Tirsdag ettermiddag melder imidlertid Haaretz at statsminister Benjamin Netanyahu, i et møte med representanter for gislenes familier, har uttalt at Israel kommer til å gå inn i Rafah uavhengig av avtale eller ikke. «Idéen om at vi kommer til å stoppe krigen før alle dens mål er nådd, er ikke et alternativ», skal Netanyahu ha sagt til familiene. USAs president Joe Biden har tidligere uttalt at Rafah er en «rød linje» Israel ikke kan krysse, men det er uvisst hvilke konsekvenser landet møter dersom de likevel foretar en bakkeinvasjon. 23. april vedtok Kongressen en hjelpepakke til Israel som inkluderer 14 milliarder dollar i militær assistanse.

Forhandlingene mellom Israel og Hamas om opphør i krigshandlingene har strandet etter gjentatte forsøk fra meglerne USA, Egypt og Qatar. Blant stridspunktene er Hamas’ krav om at Israel trekker sine styrker permanent ut av Gaza. (For et sjeldent innblikk i hvordan forhandlingene konkret foregår, les vårt intervju med Norges tidligere Israel-ambassadør, Jon Hanssen-Bauer, fra mars.) Mens forhandlingene haler ut, fortsetter de ubeskrivelige lidelsene for sivilbefolkningen i Gaza og det er uvisst hvor mange av de israelske gislene som fortsatt er i live. Mer enn 34 000 palestinere skal være drept i Gaza siden oppstarten av Israels offensiv etter kjølvannet av Hamas’ terrorangrep 7. oktober i fjor.

3 for 1! Akkurat nå har vi en spesialkampanje der du kan få både et årsabonnement på det prisbelønte fotballtidsskriftet Josimar og et årsabonnement på den legendariske kulturavisa Natt&Dag uten ekstra kostnad, når du tegner et årsabonnement på Filter Nyheter. Det koster 900 kroner. For den prisen får du altså alle tre publikasjonene i et helt år. Klikk her for å lese mer!

TATT MED 100 GRAM MARIHUANA SOM 17-ÅRING: FpU-leder Simen Velle (23) forteller i et intervju med VG om to tidligere dommer knyttet til sin daværende cannabis-bruk. Velle beskriver en ungdomstid som han opplevde som tung, og at det var grunnen til at han brukte narkotika: – Ganske fort ble cannabisrøyking en flukt for meg. Jeg røykte fordi det gjorde at jeg slapp alle tankene mine.

Selv om Velle i 2018 (som 17-åring) kjøpte hele 100 gram marihuana sammen med to venner, hevder han at alt var til deres eget bruk. – Jeg kan kategorisk si nei til spørsmålet om jeg har solgt narkotiske stoffer, sier Velle til Dagbladet, som skriver at Velle ble dømt til 30 dager betinget fengsel.

I 2021 stemte Frp mot Solberg-regjeringens rusreform, men Velle er uenig med moderpartiets ruspolitikk, støtter reformforslaget, ønsker legalisering av all narkotika og har tidligere uttalt at det er den saken som skaper mest splittelse mellom FrP og FpU. FrP-leder Sylvi Listhaug roser i dag Velle for åpenhet og sier det må være mulig å få nye sjanser. – Jeg mener det er bra at han er åpen om dette her, og så er det opp til andre å vurdere det når det gjelder nominasjoner og så videre. Det blander jeg meg ikke opp i.

HAR TATT SEG INN I BYGNING: Studenter ved Columbia University i New York eskalerte i natt den allerede svært spente situasjonen på campus ved å ta seg inn og barrikadere seg i en av universitetets bygninger. Det skjedde noen timer etter at universitetet hadde begynt å suspendere studenter som ikke retter seg etter pålegg om å fjerne teltene de har satt opp i forbindelse med de ukeslange propalestinske demonstrasjonene.

I instagramposter hevder studentene at de vil bli værende i bygningen – som de for anledningen har omdøpt fra Hamilton Hall til Hind’s Hall etter Hind Rajab, et seks år gammelt barn som ble drept i krigen i Gaza – til deres krav er innfridd. Det handler blant annet om at universitetet skal kutte alle finansielle bånd til selskaper som bidrar til Israels krigføring i Gaza.