Prigozjin skal ha gått med på å betale erstatning til ofre for Wagner-opprøret

JEVGENIJ PRIGOZJIN LA I GÅR kveld ut sin første video etter Wagner-opprøret fredag og lørdag. Der hevder Prigozjin at opprøret ikke var noe kuppforsøk, men en protesthandling mot oppløsningen av leiesoldat-gruppa og et forsøk på å straffe militærledelsen som i hans øyne har begått en stor mengde feil under krigen mot Ukraina.

Ifølge russiske medier skal Prigozjin ha gått med på å betale over 6 millioner kroner i erstatning til familiene til de russiske flygerne som døde da Wagner-gruppen skjøt ned russiske militærfly. Det er fortsatt uklart hvor han oppholder seg.

Kort tid etter Prigozjins oppdatering holdt Vladimir Putin en tv-sendt tale der han sier Wagner-soldatene gjorde det rette i å avblåse opprørs-aksjonen og at de nå har anledning til å la seg innrullere i den regulære hæren eller reise hjem.

USAs president Joe Biden sa i natt at opprøret var en kamp innad i det russiske systemet som Nato ikke hadde noe å gjøre med. CNN/Reuters/NRK/AP News

UKRAINAS PRESIDENT Volodymyr Zelenskyj sier den ukrainske motoffensiven har hatt en dag med fremrykninger i alle sektorer. Han besøkte i går to områder ved fronten. The Guardian



LYDOPPTAKET DER Donald Trump i et møte i 2021 viser frem et hemmeligstemplet dokument om faren ved å angripe Iran