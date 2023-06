Pride-trusler i Bergen etterforskes

Truslene mot Redd Barnas Pride-arrangement i Bergen etterforskes av Vest politiistrikt, melder Bergens Tidende. Politiet bekrefter å ha mottatt en anmeldelse (foreløpig kodet som «hensynsløs adferd», undersøker om en navngitt mistenkt er riktig avsender, og vurderer uttalelser opp mot straffebudet om hatefulle ytringer.

Arrangementet, som skulle gå av stabelen i Nygårdsparken søndag, ble denne uka avlyst på grunn av truslene og fordi organisasjonen fryktet at mindreårige deltakere ville bli utsatt for trakassering (det er siden satt opp på en alternativ lokasjon innendørs). Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) kommenterte avlysningen i går kveld og konstaterte at det er alvorlig når en kunnskapsrik organisasjon går til et slikt skritt.

BTs kulturredaktør Jens Kihl forteller i dag på Twitter om reaksjonene han har mottatt etter å ha publisert kommentaren «Homohatarane vann denne runden òg» i går: «Som vanleg veltar det inn med stygge ord og hat når eg skriv om skeive. Eg toler det (stort sett), men terskelen har blitt urimeleg høg for å ytre seg om det å høyre til ein minoritet som står i kampar majoriteten bør høyre om. Det er eit demokratisk problem når ein minoritet får det slik. (... ) Eg er ein kvit cis-mann med godt betalt, trygg jobb i ei av landets største aviser (...) Når eg kan oppleve det som tøft å stå i desse debattane, korleis er det då for andre»?

