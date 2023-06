Pride-terroren: Lite imponert av Mehls løfter

Etter den knusende granskningsrapporten som slo fast at terrorangrepet i fjor kunne vært avverget, lovet justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget i dag at oppfølgingsplanen skal være klar om to uker og at første rapportering på planen skal skje 15. august. Opposisjonen var lite imponert over redegjørelsen, og en rekke partier (inkludert SV og Rødt) støtter Høyres initiativ til at kontrollkomiteen skal følge opp saken. – Det er et politisk ansvar å rydde opp etter de anbefalingene som har kommet. Vi vil måle innsatsen i handling, ikke i ord. Denne saken tyder på at ledelsen har vært for svak, sier justispolitisk talsmann Sveinung Stensland i Høyre. Han kalte funnene i granskningen «grov etterretningssvikt».

Venstres Grunde Almeland – som i et følelsesladd innlegg beskrev hvordan angrepet påførte skeive varig utrygghet – etterlyser en beklagelse fra statsråden. – Det hadde vært en anerkjennelse fra øverste hold av alvorligheten i det skeive har gått igjennom. Det koster så lite, men hadde betydd så mye, sa han i Stortinget.

Heller ikke organisasjonen FRI slår seg til ro med Mehls redegjørelse. – Hittil har justisministeren skjøvet ansvaret ned på de underliggende etatene eller sagt at ansvaret er utenfor hennes mandat som justisminister, sier nestleder Marita Holmeset-Varpe i FRI.

