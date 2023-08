Presidentkandidat i Ecuador drept i attentat

ECUADORS PRESIDENTKANDIDAT Fernando Villavicencio (59) er skutt og drept på et valgkamparrangement i landets hovedstad Quito. Den tidligere journalisten var en uttalt kritiker av det han mente var samrøre mellom landets myndigheter og kriminelle gjenger, og ble møtt av et kuleregn som også rammet ni andre personer da han forlot en skole der han hadde talt til ungdom.

Målinger har vist at Villavicencio lå midt i feltet blant åtte kandidater i årets presidentvalg, og hadde en oppslutning i underkant av 8 prosent.

Ecuador har de siste årene stått i en brutal voldsbølge, utløst av utenlandske narkokarteller og lokale gategjenger, og anklager om korrupsjon fikk regjerende president Guillermo Lasso tidligere i år til å oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg. Han sier han er sjokkert og rasende over drapet på sin politiske motstander, og lover at det vil straffeforfølges. Kort tid etter ble det meldt at en antatt gjerningsmann er omkommet av skuddskader han ble påført i en politijakt. The Guardian/The New York Times

MILITÆRJUNTAEN SOM har tatt makta i Niger anklager franske militærstyrker for å ha destabilisert landet, krenket luftrommet og løslatt fengslede terrorister. Anklagene avvises av franske myndigheter.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier han er dypt bekymret for utviklingen i Niger, der der den avsatte president Mohamed Bazoum og hans familie angivelig nektes tilgang på vann, mat og medisiner....