Presidentens sønn tiltalt i våpensak

JOE BIDENS SØNN ER tiltalt for å ha løyet om sin narkotikabruk da han gikk til innkjøp av et skytevåpen i 2018. Det innebærer at den kommende presidentvalgkampen kan bli preget av en høyprofilert straffesak mot presidentens nærmeste familiemedlem, i tillegg til en eller flere saker mot Donald Trump.

Hunter Biden har lenge vært under etterforskning for flere forhold, uten at det er påvist at hans far har brutt noen lover. Den republikanske Kongress-lederen Kevin McCarthy har like fullt beordret en innledende granskning med tanke på riksrettssak mot ham.

Den erkekonservative fløyen i Kongressen fikk i natt McCarthy til å oppgi en tverrpolitisk avtale om forsvarsbudsjettet og på ny heve risikoen for en nedstengning av den føderale staten. Kongress-lederen skal ha levert en tirade av banneord mot partifellene på et internt møte om riksrettsgranskingen. The New York Times/The Washington Post/Politico/AP News

RON DESANTIS JR. MENER det er «tilnærmet null» sjanse for at Trump kan bli valgt til president dersom han blir dømt i en av straffesakene. Det sier Florida-guvernøren i nytt intervju.