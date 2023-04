Politivold-offer anmeldte, saken henlagt etter video-tabbe

Fortsette å lese (gratis) Vi vet det er kjedelig å registrere seg, og vi skulle ønske vi slapp å be deg om å logge deg på! Men som en liten avis med kvalitetsjournalistikk er vi helt avhengig av direkte kontakt med lesere. Vit dette: Vi kommer aldri til å selge kontaktinformasjonen din til andre, og vil bare bruke den til å sende deg nyhetsbrev og informasjon om vår journalistikk, og muligens rette en haug med annonser mot deg i sosiale medier. (Les vår personvernerklæring) Harald S. Klungtveit

Onsdag publiserte Dagbladet en oppsiktsvekkende overvåkningsvideo som viste at Kevin Simensen (26) og Kristian Teigen (26) ble utsatt for vold utenfor en bensinstasjon på Kongsberg, og i dag er flere videoer fra hendelsen offentliggjort i andre medier. I dag følger Dagbladet opp med at Simensen også anmeldte tjenestepersoner ved Sør-Øst politidistrikt for tjenestefeil, hardhendt og mangelfull oppfølging da han satt i arrest etter voldsepisoden. Anmeldelsen gjaldt uforholdsmessig bruk av makt da Simensen satt i arrest, og at han ikke fikk muligheten til å dusje for å få av seg peppersprayen. Spesialenheten for politisaker, en enhet som undersøker om politiet har brutt loven i tjeneste, har sett på anklagene i forbindelse med […]