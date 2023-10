Politiet jakter gjerningsmann bak terrorangrep mot svensker i Brüssel

EN STOR POLITIAKSJON var i natt på gang i området Schaerbeek i Brüssel, der den mistenkte gjerningsmannen bak gårsdagens terrorangrep bor sammen med sin partner og datter. Et større område er avsperret, og politiets innsatsstyrke forberedte i natt et anslag mot den mistenktes hjem.

To svenske statsborgere ble i går skutt med automatvåpen og drept, og én ble skadet, i den belgiske hovedstaden i forkant av det svenske fotballandslagets EM-kvalifiseringskamp på Kong Baudouin stadion. Kampen ble avlyst i pausen og både lag og supportere fikk først forlate stadion med politieskorte etter midnatt.

Belgisk påtalemyndighet sier gjerningspersonens hensikt var å ramme svensker. Han har etter angrepet lagt ut videoer der han på arabisk sverger sin troskap til IS, og tidligere skrevet innlegg om at han vil hevne en seks år gammel palestisk gutt som ble drept i USA søndag.

Statsminister Ulf Kristersson ber svensker i Belgia være årvåkne og rette seg etter myndighetenes pålegg. Aftonbladet/Expressen/SVT/VG

USA SKAL HA KOMMET fram til en avtale med Israel om å sikre at nødhjelp kommer inn til sivilbefolkningen på Gaza. Det er kunngjort av utenriksminister Anthony Blinken, uten videre detaljer om hvordan forsendelsene skal organiseres, etter ni timer lange forhandlinger med Benjamin Netanyahu.

Store mengder mat, vann, medisiner og drivstoff skal sitte fast ved den egyptiske Gaza-grensen, mens landet venter på at Israel skal samarbeide. På den andre siden av muren er det samlet tusenvis av palestinere som håper å slippe unna Israels bombing.

President Joe Biden planlegger å reise til Israel i dag, for å forsøke å avverge såvel en forverring av den humanitære krisen på Gaza som en spredning av konflikten til andre land. Biden skal også reise til Egypt og Jordan. Reuters/Al Jazeera/The New York Times/AP News/BBC News/Haaretz



VLADIMIR PUTIN ER I BEIJING på sin første reise utenfor de tidligere Sovjet-statene siden fullskalainvasjonen av Ukraina. Putin skal delta på tiårsmarkeringen for «Ett belte, en vei»-initativet, og møte sin kinesiske motpart Xi Jinping. AFP



RUSSLAND GJØR SOM KINA og forbyr import av japansk sjømat. Forbudet er begrunnet med et føre var-prinsipp etter at det er sluppet ut behandlet kjølevann fra Fukushima-reaktoren i Japanhavet, og har utløst en sterk diplomatisk reaksjon fra Tokyo. Japan Times



JIM JORDAN STYRKER SIN oppslutning i Representantenes hus for å bli Det republikanske partiets nye majoritetsleder. To tidligere motstandere av å velge trumpisten som leder, skal ha latt seg overbevise om å gi ham sin stemme, og andre skal være på glid. Politico



OPPTELLINGEN AV STEMMER etter helgas valg i Polen bekrefter valgdagsmålingenes tendens, og koalisjonen av opposisjonspartier som har gått til valg på å reversere landets glidning mot et mer autoritært styresett ser ut til å få et klart flertall. AFP



DONALD TRUMP ER ILAGT en ny rettslig munnkurv for å hindre ham i å offentlig gå ut mot rettspersonale og potensielle vitner i straffesaken om forsøk på å omgjøre 2020-valget. CNN



UNDER ET VALGKAMP-arrangement i Iowa sier Trump at han vil deportere alle som støtter Hamas fra USA og nekte innreise for folk fra Libya, Somalia, Syria og Jemen dersom han blir valgt som president neste år. Reuters



DANSKE REGJERINGSMEDLEMMER anmodes om å holde seg unna talestyrte tv-er og høyttalere i frykt for avlytting. Politiken



NORSK MILJØBEVEGELSE uttrykker skepsis til Andreas Bjelland Eriksen (Ap), den nye klima- og miljøministeren. Natur og Ungdom sier Eriksen må bevise at han ikke er «en løpegutt for olja». Klassekampen



ÈN BEBOER ER IKKE gjort rede for etter en boligbrann på Lillehammer i natt. NRK

_KLAR FOR EN NY DAG?

Donald Trump gjenforenes med sin tidligere advokat og faste go-to-guy for shady business, Michael Cohen. Det skjer i rettssalen i New York der Cohen skal vitne mot sin tidligere sjef i sivilsøksmålet som truer Trumps eiendomsimperium.

Emmanuel Macron skriver seg inn i historien som tidenes første franske statsleder på offisielt besøk i Albania.

I Beijing markeres det at «Ett belte, én vei»-initativet er ti år gammelt.

Det er økonomi-og finansministermøte i EU.

Den norske havvindbransjen er samlet til årets havvindkonferanse i Oslo.

_DAGENS LOKALE

Ni har på kort tid mistet lappen for uvettig ATV-kjøring i Ytre Namdalen. Det er resultatet av at politiet følger med på skrytevideoene ATV-miljøet legger ut på Tiktok, forteller lokalavisa Ytringen. – Vi gjør ikke dette for å ta flest mulig, men for å unngå at noen blir skadet. Vi har ingen å miste eller ingen å tape, sier det lokale politiet.

_HEIT TAGNING

«Don’t mess with this mama bear». AP rapporterer om årets vinner i Alaskas tradisjonsrike fat bear-konkurranse – velfødde «bjørn 128». Hun fikk flest av de 1,3 millioner stemmene etter at delstatens befolkning har fulgt med på webkameraer ved lakseelvene i hele sommer.

_MED LITEN SKRIFT