I januar 2023 leverte det regjeringsoppnevnte Rolleforståelseutvalget en knusende rapport om politiets bindinger til Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) – nå Norsk narkotikaforebyggende forening (NNF).

– Vår hovedkonklusjon er at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi og rollen som NNPF. Det er ikke mangel på regler og normer, men mangel på etterlevelse av disse, sa utvalgsleder Anne-Mette Magnussen.

Utvalgsleder Anne-Mette Magnussen leverte rapporten «Politi og rolleforståelse» til justisminister Emilie Enger Mehl 11. januar 2023. Foto: Harald S. Klungtveit/Filter Nyheter

Kritiserte Bry Deg-prosjektet

I granskningen trakk utvalget blant annet fram NNPFs holdningsprosjekt «Bry Deg»:

«Samlet sett er det utvalgets oppfatning at «Bry Deg»-prosjektet har gjort det vanskelig å skille foreningens virksomhet fra politiets virksomhet når det gjelder forebygging av narkotikakriminalitet. Skillet mellom NNPF og politiet i konkrete sammenhenger har blitt utydeliggjort særlig på grunn av de politifaglige trekkene ved kampanjen, og henvisninger til politierfaring og politikunnskap», heter det i rapporten.

Politiet har også fått kritikk for rolleblanding via «Bry Deg»-kampanjen etter flere eksempler på at politibetjenter – som også var medlemmer i NNPF – stilte opp og frontet kampanjen i politiuniform sammen med kollegaer i rollen som NNPF-aktivister.

Dette ble blant annet problematisert i en gjennomgang av NNPFs rolle i media fra 1991 til 2021, skrevet av Birgitte Ellefsen, førsteamanuensis og historiker ved Politihøgskolen:

Utdrag fra rapporten «Norsk Narkotikapolitiforenings rolle i media 1991–2021» der politibetjenter i ulike sammenhenger fronter NNPFs «Bry Deg»-prosjekt.

I NNPFs årsberetning fra 2014–15 skrev foreningen at «flere politidistrikter har Bry Deg som del av sin forebyggende strategi», noe Filter Nyheter tidligere har omtalt.

Utdrag fra NNPFs årsberetning for året 2014–15.

Ny «Bry Deg»-samling med politiet på Vinstra

Torsdag 30. november i år arrangerte NNF et nytt folkemøte som del av «Bry Deg»-kampanjen på Vinstra vidaregående skule.

Oddgeir Høyekvam, generalsekretær i NNF, sier til Filter Nyheter at foreningen skulle snakke om hvordan «foreldre og andre omsorgspersoner kan være gode forbilder og forebyggere i eget nærmiljø».

Også Arbeiderpartiets ordfører Anne-Marie Olstad og tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch skal delta på foredraget med Norsk narkotikaforebyggende forening.

På folkemøtet var politikontakt Kjell Bakken ved Vinstra politistasjon politiets representant med et innlegg om «narkotikasituasjonen» i lokalområdet. Bakken avklarte deltagelsen med sin lokale ledelse, som igjen hadde tatt opp spørsmålet med Innlandet politidistrikt.

Men en av politilederne som var involvert i avgjørelsen ved Innlandet politidistrikt har tidligere vært medlem i NNPF.

– Ingen stor seanse

Kjell Bakken forteller på telefon til Filter Nyheter at han ikke så på sitt innlegg som noen stor seanse, men at han var invitert til å delta fordi han jobber med forebyggende arbeid i politidistriktet.

– Det var klarert at jeg skulle delta på det som representant for politiet som en del av det forebyggende arbeidet rundt narkotika.

Bakken avklarer uoppfordret at han ikke er medlem i Norsk narkotikaforebyggende forening.

– Politiet er invitert og har takket ja til å delta på det møtet med et kort innlegg, der overskriften er «narkotikasituasjonen i Midt-Gudbrandsdal». Men fokuset mitt er mer på hva vi kan bidra med i det forebyggende arbeidet rundt narkotika, sammen med andre etater i det tverrfaglige arbeidet, sier han.

Anbefalte politiet å reflektere over makten

I rapporten til Rolleforståelseutvalget fikk politiet en rekke anbefalinger til hvordan de kunne rette opp kritikkverdige forhold som ble tatt opp i rapporten.

En av dem var at politiet bør «reflektere over» hvordan erfaringer fra operativ tjeneste bør formidles til publikum, uavhengig av om det er i tjeneste, på fritiden eller via foreningsarbeid.

Utvalget poengterte at erfaringsbasert kunnskap kan ha stor gjennomslagskraft, siden det er forbundet med praktisk kunnskap.

«Politiet må være bevisst makten som ligger i rollen som formidler av slik kunnskap», skrev utvalget.

Filter Nyheter spurt politilederne som var involvert i å godkjenne Vinstra-foredraget både lokalt og regionalt, samt Politidirektoratet, om hvilke vurderinger som ble gjort og hvilke tiltak politiet har satt inn i lys av rapporten.

Stasjonssjef: – Forventning fra lokalmiljøet

Stasjonssjef ved Vinstra politistasjon, Jon Gaarden, forteller til Filter Nyheter at han fikk godkjennelse fra sin ledelse ved Innlandet politidistrikt til å sende en representant til folkemøtet, for å unngå uheldige sammenblandinger.

Kveldsforedraget på Vinstra skulle ifølge Gaarden handle om «problemer som har skjedd i lokalmiljøet» i regi av NNF og lokale foreldre. Tidligere pensjonerte politibetjenter som nå er med i NNF var blant arrangørene.

– Det er nok en forventning fra lokalsamfunnet for å høre en stemme fra det lokale politiet om hvordan dette er og være tilstede på dette. Vi har ikke noe mer samarbeid enn at vi var invitert til å bli med på dette og og stiller med en person, sier Gaarden på telefon.

Jon Gaarden, politistasjonssjef ved Vinstra politidistrikt. Foto: Politiet

Gaarden forklarer at Bakken er deres politikontakt med ansvar for forebyggende arbeid i Midtdalen, og at det er han som kjenner best til denne problemstillingen lokalt.

– Kan du fortelle hva den lokale problemstillingen handler om?

– Det er nok slik at det er et økende problem blant ungdom, det er i hvert fall mye rykter og slikt. Det er derfor foreldre vil få i gang dette, for å sette søkelyset på det. Så får vi se. Dette er et opplegg som er mer et samarbeid mellom foreldre, for at foreldre skal komme mer på banen.

– Har dere gjort dere noen refleksjoner rundt hvordan deltagerne skal forstå at dette ikke er et kvalitetssikret opplegg av politiet?

– Ja, det har vært helt klart hele veien fra arrangør at det er dem som kjører dette her, sammen med foreldregruppen, og at politiet er invitert til å bli med.

– Det er ikke noe som skulle fått noen til å tro at det er politiet som arrangerer. Da ville vi også ha vært flere, hvis det var oss som sto bak. Jeg er oppmerksom på problemstillingen, og den ønsker vi ikke å bidra til å løfte på nytt, svarer Gaarden.

Innlandet politidistrikt: Var tidligere medlem i NNPF

Politiinspektør Terje Krogstad, leder for geografisk driftsenhet midt ved Innlandet politidistrikt, svarer at han ikke kan se at Bakkens deltagelse går på tvers av Rolleforståelseutvalgets konklusjoner og anbefalinger.

–Det skal ikke være tvil om når det er politiet som formidler et budskap eller er foredragsholder eller innleder, dette er vi veldig bevisste på.

Politiinspektør Terje Krogstad, leder for Geografisk driftsenhet midt ved Innlandet politidistrikt, har tidligere vært medlem i NNPF. Foto: Politiet

Tidligere fikk politiet trukket sin NNPF-kontigent av lønnsslippen, inntil ordningen ble avviklet da den ble offentlig kjent i 2021. Aktivister fikk dermed innsyn i hvilke politiansatte som fikk dette lønnstrekket året 2019, der Krogstad var oppført.

Krogstad bekrefter til Filter Nyheter at han tidligere har vær medlem i NNPF, men understreker at han ikke lenger er medlem i NNF.

Ifølge lokalavisa Ringsaker Blad deltok Krogstad som politiets representant på et foredrag arrangert av Furnes fotball og Norsk narkotikapolitiforening 24. januar 2019.

Krogstad sier han har deltatt som foredragsholder for Furnes fotball, men at han ikke husker nøyaktig tidspunkt:

– Dette er bare ett av mange ulike møter som jeg har deltatt på for mange ulike lag og foreninger, private og offentlige institusjoner, veldedige organisasjoner opp igjennom tiden. Jeg jobbet tidligere som lensmann i Ringsaker, fram til årsskiftet 2018, og har hatt mye med de ulike frivillige organisasjonene i kommunen å gjøre. Når politiet deltar på slike foredrag er det som regel for å gi en del tall knyttet til utviklingen innen de ulike straffesaksområdene, samt redegjøre for det forebyggende arbeidet.

– Har vært uheldig

Ifølge Krogstad har NNPF (nå NNF) «vært en organisasjon som har bidratt til å spre og styrke fagkunnskapet innen narkotikafeltet» for politiet og tverrfaglige samarbeidspartnere, blant annet via Bry Deg:

– Sammenblandingen av roller hvor det kunne framstå som uklart hvorvidt foredragsholder fra NNPF (nå NNF) framstod som privatperson eller politi har vært uheldig. Dette er også Rolleforståelsesutvalget klar på i sin rapport, skriver han:

– Det er viktig at det kommer helt tydelig fram at Norsk narkotikaforebyggende forening ikke er en del av politiet, men en privat organisasjon som blant annet jobber med å spre og styrke fagkunnskapen innen narkotikafeltet. I sine presentasjoner og foredrag skal ikke politiuniform, politiets logo eller maler benyttes. Her må NNF benytte egenprodusert materiale, som ikke kan forveksles med politiet.

På spørsmål om hvordan Rolleforståelseutvalgets rapport er fulgt opp i Innlandet politidistrikt, trekker Krogstad fram følgende:

Rapporten er fordelt ut til samtlige tjenestesteder og enheter i distriktet.

Alle er oppfordret til å gjennomgå den og følge opp læringspunktene.

Lokale ledergrupper er anmodet om å følge den opp lokalt.

Politimesterens ledergruppe har tatt opp rapporten under ledermøter og koordineringsgrupper.

At de har vært tydelige overfor NNF om at når foreningen er ute og representerer er det som en privat organisasjon, og ikke som politi. «Det innebærer at de må være tydelige i sin kommunikasjon hvem de er og hvem de representerer, og at de ikke benytter seg av maler, logo e.l. som kan vinkles mot eller forbindes som politi som offentlig etat», skriver Krogstad.

Krogstad understreker at politiet ofte får invitasjoner til å delta på forskjellige typer foredrag fra både offentlige-, private- og ideelle organisasjoner, om temaer av ulik art og innhold avhengig av hva arrangøren er opptatt av.

– Det er ikke politiets oppgave å gå inn mot private- eller offentlige aktører og forsøke å justere eller endre det faglige innhold i deres innlegg eller foredrag. Når politiet inviteres til ulike arrangement eller møter mottar vi gjerne en bestilling i forkant, om hva arrangør ønsker at vi skal prate om. Politiet legger opp sine foredrag etter hvilke tema som er fokus basert på den kunnskap og erfaring vi har om emnet.

Politidirektoratet: Skal gjennomføre årlig dilemmatrening

Politidirektoratet (POD) oppgir at de har laget en felles oppfølgingsplan for å følge opp anbefalingene fra både Europarådets antikorrupsjonsorgan og Jensen-utvalget, i tillegg til Rolleforståelseutvalget.

I lys av dette jobber de med å «oppdatere etiske retningslinjer»:

– Det er sendt ut retningslinjer for å gjennomføre årlig dilemmatrening og det utarbeides en «dilemmabank». Det utarbeides egne dilemmaer til bruk i opplæring om rolleforståelse, ytringsklima og bierverv, skriver avdelingsdirektør politifagavdelingen, Bjørn Vandvik, via pressevakt.

Vandvik påpeker at politiet skal være kunnskapsbaserte i sin formidling, og at det er viktig at erfaringsbasert kunnskap suppleres med forsking.

POD har også utarbeidet veiledningsmateriell om foredragsvirksomhet i forbindelse med foredrag politiet holder, ifølge Vandvik.

Bjørn Vandvik, leder for politifagavdelingen i Politidirektoratet. Foto: Politiet

– Ansvaret ligger hos det lokale politidistriktet

– Hva mener Politidirektoratet om at lokalt politi fortsatt holder innlegg på Bry Deg-folkemøter, i lys av rapporten fra Rolleforståelseutvalget?

– Det er innenfor politidistriktets mandat og fullmakter å vurdere om det er hensiktsmessig å takke ja til å holde innlegg på slike arrangementer og stille vilkår for hvordan dette skjer. POD har formidlet informasjon om Rolleforståelseutvalgets anbefalinger og gitt retningslinjer for hvordan de skal følges opp, eksempelvis i nyhetssaker på politiets intranett, i møter med politidistriktene, i forbindelse med utsendelse av dokumenter og retningslinjer.

– Når politiet deltar på et arrangement skal det aldri være tvil om man representerer politiet, skriver Vandvik.

Videre påpeker han at POD legger til grunn at politidistriktet, det lokale politiet og medarbeidere som holder innlegg på vegne av politiet, forstår og retter seg etter de etiske retningslinjene og retningslinjene om rolleforståelse.

– I dette ligger det også en forventning om at innholdet i innlegget er kvalitetssikret. Ansvaret ligger hos det aktuelle politidistriktet.