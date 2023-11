Politidirektør struper kritikken mot justisminister Mehl

Ifølge Nettavisen fikk politiledere på en samling forrige uke beskjed av politidirektør Benedicte Bjørnland om å roe ned retorikken mot justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) fordi hun og hennes departement føler seg presset – ikke en direkte munnkurv, men likevel en beskjed som oppleves som en begrensing av ytringsfriheten, ifølge avisas kilde. Bjørnland selv presiserer overfor Nettavisen at en slik begrensning ikke har vært hensikten, men at hun er opptatt av at politiledere er «presise og faglig funderte» i sine uttalelser. Politifolk har de siste månedene kritisert Mehl for blant annet gjenåpning av politikontor i mer eller mindre grisgrendte strøk; for det de mener er for svak vekst i bevilgningene og for ikke å ta gjengkriminalitet på alvor.

BEKLAGER: Kringkastingssjefen trekker hele den mye omtalte «Bamsegutt»-dokumentaren for godt etter en «grundig gjennomgang» av etiske hensyn og beklager på vegne av NRK til de berørte. – Dessverre har ikke NRK klart å fortelle historien med den høye journalistiske standarden NRK sitt innhold skal ha, sa Vibeke Fürst Haugen på en pressekonferanse i ettermiddag.

VÅPENHVILE STARTER I MORGEN: Hamas har kunngjort at den avtalte våpenhvilen i Gaza trer i kraft klokka 10 lokal tid torsdag. Det skriver Haaretz. Fra da av skal det være fire døgn opphold i krigshandlingene, og 300 lastebiler med nødhjelp skal slippes inn til befolkningen hver dag, i henhold til en avtale som er fremforhandlet ved hjelp av Qatar, USA og Egypt og ble godkjent av Israels regjering i natt. Som en del av avtalen vil Hamas løslate 50 sivile israelske gisler, mens Israel vil løslate 150 palestinske fanger. På begge sider skal det i hovedsak dreie seg om kvinner og barn.

Al Jazeera melder at Hizbollah ikke er en del av avtalen mellom Israel og Hamas, men at den iransk-støttede militsgruppa i Libanon vil overholde våpenhvilen med mindre israelerne eskalerer.

META TREKKER SØKSMÅL, MEN GIR IKKE OPP KAMPEN: Datatilsynet bekrefter at et krav på 82 millioner kroner mot Facebook-eier Meta er sendt til Statens innkrevingssentral. Det er oppsamlede bøter selskapet har pådratt seg etter at Datatilsynet i sommer avgjorde at det bryter personvernloven ved å bruke innsamlede data til å vise spesielt treffsikre annonser. Meta har formelt trukket sitt siste søksmål mot tilsynet, men står ved sitt krav og ønsker primært å utsette behandlingen til etter at at EU-domstolene har avgjort selskapets anke mot Det europeiske Personvernrådet. Det har likevel til hensikt å betale bøtene, opplyser det til NRK Beta.

Det norske Datatilsynets avgjørelse er utvidet av Personvernrådet til å gjelde hele EØS-området. I det siste har selskapet forsøkt å omgå reglene ved å tilby Facebook- og Instagram-brukere dyre abonnementsløsninger som fritar dem fra målrettede annonser.

***

***

VALG I NEDERLAND: Innvandring og klima har vært sentrale temaer i valgkampen i Nederland, som har vært preget av to voldsepisoder mot ytre høyre-profilen Thierry Baudet og avsluttes med at borgerne i dag avlegger sine stemmer på hvem som skal representere dem i Underhuset i Haag. Meningsmålinger viser at det er nesten dødt løp mellom sosialdemokratene, de konservative og enmannspartiet en annen ytre høyre-populist, Geert Wilders, om å bli størst. En avhopper av kristendemokratene ligger på fjerdeplass med resten av landets mangfoldige partiflora bak seg. Måneder med regjeringsforhandlinger må påregnes før det blir klart hvem som overtar for Mark Rutte som statsminister (Rutte gikk av tidligere i sommer etter å ha mislyktes i å få sine koalisjonspartenere med på innstramminger i innvandringspolitikken, tar ikke gjenvalg og skal nå seile opp blant favorittene til å bli Natos neste generalsekretær). Også kostbare klimatiltak, som utbygging av havvind og reduksjon av kjøttproduksjonen, har flyttet velgere i en av Europas mest velstående stater.

SPARKET AI-GURU FÅR KOMME TILBAKE: Sam Altman og hans mange allierte i OpenAIs stab og eierskap har seiret, og den tidligere toppsjefen for verdens mest kjente kunstig intelligens-selskap får tilbake jobben. Samtidig fjernes styremedlemmene som sto bak avgjørelsen om å si ham opp for «manglende åpenhet» i forrige uke. Tilbake til selskapet kommer også nestleder Greg Brockman, som sa opp i solidaritet med Altman. Microsoft, som er en av de største investorene i OpenAI og mandag meldte at det hadde ansatt Altman og Brockman, støtter løsningen, ifølge The New York Times.

Oppsigelsen kom som et sjokk på AI-bransjen da den ble kjent før helga, og satte nytt søkelys på konfliktlinjen mellom dem som mener kunstig intelligens bør kommersialiseres og utvikles så raskt som mulig, og dem som taler for aktpågivenhet. OpenAI er styrt av en ikke-kommersiell stiftelse og står bak chat-roboten ChatGPT.

