Politi på Kongsberg følte han «måtte gå drastisk til verks»

Dagbladet har gjengitt et avhør mellom Spesialenheten for politisaker og politimannen som er tiltalt for vold i den såkalte Kongsberg-saken. Der kommer det fram at politimannen selv opplevde at han «måtte gå drastisk til verks» og at han følte at han ikke hadde noe annet valg enn å bruke teleskopbatong mot Kevin Simensens (26) kropp og hode. Dette «for å få kontroll og avverge angrep mot seg selv», selv om han ifølge avhørsreferatet forsto at «det kan føre til kraniebrudd og skader».

Den nå tiltalte politimannen skal ha beskrevet kollegaene sine som passive og trege, og sammenlignet Kongsberg med Kardemomme by. VG skrev mandag at politimannens patruljekollegaer er av en annen oppfatning, og at de ikke var forberedt på kollegaens plutselige maktutøvelse.

Politimannen ble suspendert fra stillingen sin da ledelsen så overvåkningsvideoen fra hendelsen, noe han selv har vært uenig i fordi han mener han handlet i nødverge. Etter klage kom han tilbake i en mindre betrodd stilling som etterforsker.

