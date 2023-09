DEN POLSKE REGJERINGEN – en av Ukrainas første og største støttespillere i Europa – hevder de stanser all våpenhjelp til landet som følge av disputten om korneksport, og heller prioriterer å bygge opp eget forsvar.

Bakgrunnen er at polske bønder raser mot lavere kornpriser som følge av at Ukraina eksporterer korn til verdensmarkedene via Øst-Europa, igjen en følge av at Russland har trukket seg fra avtalen om å beskytte korneksport i Svartehavet. «Vi forstår deres problemer, men for oss kommer bøndenes interesser først», uttalte Polens statsminister Mateusz Morawiecki, som søker gjenvalg 15. oktober, på polsk tv i går.

EU har skjermet østeuropeiske bønder fra kornpriskollaps ved å forby at ukrainsk korn selges i Polen, Ungarn og Slovakia, men avviklet ordningen forrige uke fordi EU-kommisjonen mener den ikke lenger er nødvendig.

Uten å nevne konkrete stater refererte Volodymyr Zelenskyj til situasjonen på talerstolen i FN onsdag: «Det er alermerende å se hvordan enkelte i Europa spiller ut sin solidaritet i det politiske teateret og skaper en thriller av korn», sa den ukrainske presidenten og anklaget dem for å i realiteten bistå Russland. The Guardian/AFP

RUSSLAND SIER TO krigsskip og 24 mennesker er skadet etter et omfattende ukrainsk droneangrep mot Krym i natt. Totalt skal russisk luftvern ha skutt ned 22 droner, de fleste over Svartehavet og den okkuperte halvøy...