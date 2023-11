Planlegger terror-rettssak uten Bhatti

Tiltalen mot drapsmannen Zaniar Matapour er klar etter terrorangrepet i Oslo sentrum 25. juni i fjor. De andre siktede i saken er foreløpig ikke tiltalt, og påtalemyndigheten planlegger å stille Matapour for retten 11. mars neste år – uten å vente på en eventuell utlevering av Arfan Bhatti. (Som antas å være hovedmann men som nekter for å ha noe med saken å gjøre). Matapour er tiltalt for grov terrorhandling, som har en strafferamme på 30 års fengsel. Tiltalen framhever at han avla en troskapsed til terrororganisasjonen IS før skytingen og at mange flere var i livsfare enn de to menneskene som ble drept og de 20 som ble skadet. Hele 266 personer har status som fornærmet i saken. Ifølge tiltalen avfyrte Matapour ti skudd med maskinpistol og åtte med pistol i angrepet ved utestedene London Pub og Per på hjørnet, natta før den årlige Pride-paraden skulle arrangeres.

DØDSTALLENE KAN VÆRE VERRE ENN TRODD: USAs utenriksdepartement har orientert politikerne i Kongressen om at dødstallet i Gaza kan være høyere enn rapportert hittil. Mens tonen fra såvel israelske som amerikanske myndighetspersoner har vært at antallet omkomne som rapporteres fra helsemyndighetene i det palestinske området er diktert av Hamas og trolig er rundet oppover, sa Anthony Blinkens statssekretær med ansvar for det nære Østen på onsdag at dødstallet i realiteten er «svært høyt, for å være ærlig – og kanskje enda høyere enn det som oppgis».Barbara Leaf understreker ifølge The New York Times at det korrekte tallet er vanskelig å anslå, og at fasiten ikke vil bli kjent før krigen er over.

Fortsatt er det umulig for uavhengige journalister eller hjelpeorganisasjoner å ettergå tapstall lokalt i Gaza, men Hamas-kontrollerte myndigheter sier nå at det dreier seg om over 11 000. Hjelpeorganisasjoner som Human Rights Watch har i etterkant av tidligere oppblussinger av krigen funnet at de offisielle tallene stemmer overens med det som kan verifiseres.

MENER KLIMAENDRINGENE GÅR FORTERE: Er prognosene og modellene brukt av FNs klimapanel (IPCC) for konservative –og konklusjonene dermed for optimistiske? En av klimavitenskapens nestorer hevder det. James Hansen og hans kolleger i Oxford Open Climate Change har kartlagt jordas gjennomsnittstemperatur over 66 millioner år og konkludert med at menneskeskapte utslipp er langt verre enn de naturlige svingningene. Det vil føre til en oppvarming som både er kraftigere og skjer tidligere enn klimapanelet antyder. Sentralt i studien er påstanden om at temperaturstigningen nå akselererer. «En slik akselerasjon er farlig i et klimasystem som allerede er langt ute av likevekt. Å reversere trenden er essensielt — vi må kjøle ned planeten — for å bevare kystlinjer og redde verdens kystbyer», heter det i studien.

Men Michael Mann, en annen ruvende skikkelse innen klimavitenskapen, er uenig. Debatten dem i mellom gir et fascinerende innblikk i flere av klimavitenskapens «hot topics», skriver journalist Jostein Henriksen i ukas utgave av Filters faste klimaspalte ELENDIG FREDAG. Les den her.

MER MAKTKAMP! MER AP! Makta rår – i politikken, og nå også på tv-skjermen. Med NRKs fenomen av en satireserie er det dessuten blitt folkesport å diskutere Arbeiderpartiets indre liv på 70- og 80-tallet, med alt det medfører av mørke intriger, kordfløyeldresser, møbelhandlere og (ikke minst) kopiøst alkoholkonsum. Men hva er sannhet, hva er løgn og hva er dårlig hukommelse i «Makta»? Og hvordan kan du fordype deg videre i det endeløse kaninhullet som er norsk politisk maktkamp? Redaksjonens faste spalte for helgetips om bøker og andre kulturprodukter er i dag i sin helhet viet vårt hardt prøvede, sosialdemokratiske styringsparti. Les Filter ANBEFALER her!

VENTER SVÆRT MANGE FLYKTNINGER: Aldri har norske kommuner bosatt så mange flyktninger som de blir bedt å ta imot neste år – 37 000 mennesker, blant dem 610 enslige mindreårige, og de aller fleste ukrainere. De siste månedene har det kommet flere mennesker på flukt fra krigen i Ukraina til Norge enn til Danmark, Sverige og Finland til sammen, ifølge NRK. Siden krigen startet og frem til nå har det ankommet 50 000.

KJIP JULEGAVE FRA NORGES BANK: Nesten som en flashback til smittetallene under coronaen, spratt prisstigningen opp igjen i Norge i oktober. Det viser de siste tallene fra SSB. Etter en svak nedgang i inflasjonen de siste månedene, og håp om at rentetoppen snart var nådd, steg prisene med 4 prosent igjen forrige måned. Nå regner økonomene med at Norges bank blir nødt til å heve renten før jul, skriver E24.

