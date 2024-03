Per-Willy Amundsen fratas alle verv og rettigheter i Frp i ett år

PER-WILLY AMUNDSEN FRATAS alle verv og rettigheter i Frp, utover det å være stortingsrepresentant, fram til 31. januar 2025. Årsaken er at partiet ikke aksepterer den tidligere justisministeren og justiskomitélederens utfall mot islam, arabere og kvinner på Facebook i forrige uke.

I en tråd natt til 8. mars ga han blant annet uttrykk for at han lager en form for oversikt over nordmenn han definerer som islamister, og så ut til å true disse personene med utvisning etter 2025 – underforstått neste gang Frp har mulighet til å få regjeringsmakt. Selv hevdet Amundsen at han forsøkte å være humoristisk.

Nå kan Troms-representanten ikke være delegat til landsmøte, sitte i landsstyret, delta i årsmøter i fylkes- og lokallag, være observatør i fylkesstyret eller delta på møter, kurs og konferanser i partiets regi frem til utløpet av januar måned 2025, opplyser partiet i en pressemelding. NRK/DN (NTB)

SULTENDE BARN FYLLER sykehusavdelinger i Gaza i det hungersnøden på området brer om seg dag for dag og det blir stadig dårligere tilgang på mat, vann og medisiner. Det rapporterer internasjonale nyhetsbyråer som har fått besøke sykehusene og levert gruoppvekkende bilder. Verdens helseorganisasjon sier helt nyfødte barn dør på grunn av lav fødselsvekt. Ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza skal totalt 27 barn ha omkommet av underernæring og dehydrering de siste ukene (tallet har vært umulig å verifisere ved uavhengige kilder). Reuters/