Pentagon-lekkasjen: USA tviler på ukrainsk motoffensiv

USAS ETTERRETNING HAR advart mot at Ukraina ikke klarer å samle nok soldater og våpen til sin planlagte våroffensiv, og at landet derfor kan mislykkes i sitt mål om å gjenerobre områder Russland har okkupert. Dette fremgår av ett av de lekkede, hemmeligstemplede dokumentene fra Pentagon, som ble skrevet i februar og beskrives som et øyeblikksbilde som siden kan ha endret seg.

Det hvite hus vil ikke offisielt si om dokumentene er autentiske. På den annen side er bare ett av dem – angående russiske og ukrainske tapstall – pekt ut som manipulert, mens det er bekreftet at Biden-administrasjonen har samtaler med allierte for å begrense skaden lekkasjen har hatt på bilaterale forhold. Washington Post/The Guardian



RUSSLAND HAR PRØVESKUTT en interkontinental ballistisk rakett i Astrakhan-regionen, på bredden til Kaspihavet. Det melder landets forsvarsdepartement. Kyiv Independent



DEN FENGSLEDE RUSSISKE opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs helse skal være kraftig svekket etter den siste perioden i isolat. Navalnyj skal ha vært hentet av ambulanse fredag. ABC News



EMMANUEL MACRONS ADVARSLER mot å la Europa bli dratt inn en eskalerende konflikt mellom USA og Kina om Taiwan, avlagt under et besøk i Beijing, skaper misnøye