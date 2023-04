Pentagon-lekkasjen: USA kan ha spionert på flere allierte

PENTAGON-LEKKASJEN: USAs diplomati er i full brannslukkingsmodus etter at lekkede dokumenter fra forsvarsdepartementet ser ut til å avsløre, igjen, at landet spionerer på sine egne allierte. Denne gangen Sør-Korea og Israel, hvis en skal tro de over 100 dokumentene som i noen uker har vært spredd på nettet, blant annet på anonyme nettforum som 4chan.

I den grad en kan stole på at de ikke er tuklet med, om ikke regelrett fabrikert, viser de lekkede papirene fra Pentagon blant annet også at:

Egypt har i hemmelighet planlagt å forsyne Russland med våpen og ammunisjon

Russiske agenter har skrytt av at de har overtalt De forente arabiske emirater til å samarbeide om å motarbeide vestlig etterretning

Sørkoreanerne har vært bekymret for at deres ammunisjonsleveranser til USA, i strid med salgsbetingelsene, kan ende i ukrainske hender i strid med landets policy om ikke å eksportere våpen til aktive stridssoner

Det ukrainske luftforsvaret vil i starten av neste måned gå tom for ammunisjon hvis ikke de får nye forsyninger eller reduserer ildfrekvensen

Den israelske etterretningstjenesten Mossad har oppfordret sine folk å støtte demonstrasjonene mot regjeringens antidemokratiske domstolsreformer

USAs utenriksdepartement omtaler lekkasjene som en alvorlig sikkerhetsrisiko og etterforsker hvor den kan stamme fra. Omfanget og alvorlighetsgraden skal gjøre lekkasjen til den potensielt mest skadelige på over ti år, men også andre ting fremstår svært underlige – blant annet at dokumentene skal ha vært delt på en Discord-server en hel måned før de ble bredere kjent via en russisk Telegram-kanal og det notoriske, anonyme nettforumet 4chan.



OVERVÅKING FOR TILDEKKING: Etter dødsfallet til Mahsa Amini i moralpolitiets varetekt i fjor trosser stadig flere kvinner i Iran den strenge kleskodeksen i landet, og på sosiale medier florerer det videoer av kvinner som beveger seg i det offentlige rom uten sjal på hodet – eller «tilsmusser landets åndelige renomme», for å si det på iransk prestevis. Nå installerer myndighetene kameraer med ansiktsgjenkjenning for å