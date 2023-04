Pentagon-lekkasje førte til endrede militærplaner i Ukraina

UKRAINA SKAL HA VÆRT tvunget til å endre sine planer for en ny offensiv mot Russland i kjølvannet av lekkasjen av hemmeligstemplet korrespondanse fra USAs forsvarsdepartement som ble kjent i går. Lekkasjen, som blant annet er spredd på nettforum som 4chan, omfatter angivelige beregninger av når landets luftvernsystemer vil gå tom for ammunisjon, og informasjon om at USAs etterretning har spionert på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og tviler på landets evne til å gjenerobre tapt terreng. Presidentkontoret sier militærets strategiske planer er uendret, men at taktiske mål hele tiden endres.

Pentagon sier lekkasjen representerer en stor risiko for USAs nasjonale sikkerhet og spredningen av desinformasjon, og etterforsker hvem som står bak. Ifølge analytikere kan det som så langt er kjent, være en liten del av materialet som har havnet i uvedkommende hender. AP News/The Guardian/Washington Post/AFP/Reuters



EN BANKANSATT i Louisville i Kentucky i USA har gått til skyteangrep på sine kolleger, drept fem og skadet ni. Angrepet ble livestreamet frem til gjerningsmannen ble skutt og drept av politet. CNN



EN AV DE TO representantene som ble kastet ut av delstatsparlamentet i Tennessee