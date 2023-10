Pekte på Solberg etter Huitfeldt-avgang 

Statsminister Jonas Gahr Støre begrunnet i dag utskiftningen av utenriksminister Anniken Huitfeldt med aksjesakene («en del av men ikke hele bakgrunnen for hennes avgang») – samtidig som han avviste at hensikten er å presse Erna Solberg. Han pekte imidlertid på at Solberg-skandalen har gitt ny oppmerksomhet rundt Huitfeldt og at kontrollkomiteens granskning vil strekke seg inn i neste år mens utenriksministeren trenger fullt fokus på blant annet krigene i Ukraina og Israel/Palestina. – Erna Solbergs sak har bidratt til å svekke tilliten til oss politikere ytterligere. Den har også bidratt til at det ikke blir ro rundt Annikens sak, og selv om Solbergs er langt mer omfattende har de prinsipielle likhetstrekk, sa Støre.

Espen Barth Eide (59) (fra Oslo) er ny utenriksminister. De andre endringene i regjeringen, én måned etter det elendige valgresultatet i kommunevalget:

Tidligere statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen (31) fra Rogaland, blir ny miljø- og klimaminister etter Eide.

Stavangers populære eks-ordfører Kari Nessa Nordtun (37) blir kunnskapsminister. Hun overtar etter Tonje Brenna (35) fra Akershus, som flyttes til posten som arbeids- og inkluderingsminister. Der satt tidligere Marte Mjøs Persen (48) fra Bergen, som går tilbake til Stortinget.

Cecilie Myrseth (39) fra Troms blir ny fiskeri- og havminister, mens Bjørnar Skjæran (57) fra Nordland forsvinner ut av regjeringen.

Det opprettes et digitaliserings- og forvaltningsdepartement, og minister der blir Karianne Tung (39) fra Trondheim. Hun er daglig leder i Trondheim Tech Port, interesseorganisasjonen for byens teknologibransje, og satt på Stortinget i 2013-17.

Også Senterpartiet gjør en rokering i dag: Ut av regjeringen forsvinner kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (49) fra Sogn og Fjordane, som i september ble avslørt å ha et anstrengt forhold til embetsverket etter en klineepisode på departementets sommerfest i fjor. Ny minister blir Erling Sande (45), også han fra Sogn og Fjordane.

For øvrig skifter Olje- og energidepartementet navn til Energidepartementet.

POLSK GJENFØDELSE: Det ligger an til regjeringsskifte og en ny politisk kurs for Polen i en rekke saker med stor betydning langt utenfor landets grenser – eller en «gjenfødelse», som opposisjonsleder (og tidligere Europarådspresident) Donald Tusk kalte det etter at valgdagsmålingene søndag viste at de tre samarbeidende sentrumspartiene får flertall i parlamentet.

Det betyr at det høyrepopulistiske, kristennasjonalistiske, homofobiske og stadig mer isolasjonistiske Lov og orden-partiet mister regjeringsmakta etter åtte år – en periode som blant annet har satt maktfordelingsprinsippene i landet på prøve og landets forhold til EU kjølnet til frysepunktet. Milliarder av euro landet skulle mottatt i støtte fra Brüssel, står fortsatt på sperret konto. Også Polens status som en av Ukrainas mest klokkertro støttespillere har i det siste vært utsatt for betydelig forvitring.

Rekordmange 73 prosent av de stemmeberettigede møtte opp, og valgresultatet (gitt at det står seg) skjer på tross av at regjeringspartiet har mobilisert statsmediene til å propagandere for seg.

INGEN HVILE FOR GAZA: Det er heller ikke i dag oppløftende nyheter å melde fra Midtøsten. Israel opprettholder sin bombing av Gaza, den humanitære krisen blir bare verre, og meldinger i dag tidlig om at en midlertidig våpenhvile var avtalt for den sørlige delen av landområdet er i etterkant tilbakevist av både Hamas og den israelske regjeringen. 2700 mennesker skal nå være drept i gjengjeldelsesangrepene etter Hamas-angrepet forrige helg, mens Israel har oppjustert antallet mennesker som holdes som gisler på innsiden av grensegjerdet til 199.

Også ved den nordlige grensen er det svært anspent, selv om den libanesiske regjeringen sier dens fremste prioritet er å holde landet ute av konflikten. Israel har idag beordret evakuering av alle som bor innen 2 kilometer fra Libanon.

LOVER «HENSYNSLØS» RESPONS PÅ TERROR: På skoler i hele Frankrike har det i dag vært ett minutts stillhet til minne for læreren som fredag ble knivstukket og drept på jobb i Arras, en by med betydelige muslimske og jødiske minoriteter 185 kilometer nord for Paris. Den antatte gjerningsmannen, en 20-åring med russisk opphav, er arrestert og siktet for såvel drapet som å ha skadet tre andre personer. Drapet skjedde nesten på dagen tre år etter at skolelæreren Samuel Paty ble halshugget av en elev med tsjetjensk opphav nær sin arbeidsplass i hovedstaden.

Blant annet på bakgrunn av situasjonen i Midtøsten har drapet ført til forhøyet politiberedskap i landet, og president Emmanuel Macron beskrev i dag knivstikkingen som islamistisk terror. Han lovet en «hensynsløs» respons mot alle med terror-ideologier: Politiet skal på nytt gjennomgå sine databaser, forsikre at ingen radikaliserte individer er oversett og deportere de som måtte være det. Innenriksministeren er beordret å ha en særlig tilnærming til menn mellom 16 og 25 med opphav i Kaukasus, melder AFP.