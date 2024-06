Partifeller splittet i synet på Bidens innskrenking av asylretten

Demokratene er splittet om presidentordren der Joe Biden innskrenker asylretten ved USAs grense til Mexico. Mange av partiets politikere i Kongressen kritiserer beslutningen kraftig for å gå for langt, ifølge Washington Post. «Dette er ikke det USA jeg kjenner, det USA jeg elsker», sa den kjente kongressrepresentanten Ilhan Omar på en pressekonferanse i går. «Vi skulle ha skilt oss fra Trump når det gjelder innvandring, vi skulle ha tilbudt kontrasten», sa en annen av Demokratenes politikere, Pramila Jayapal. Bidens grep er del av et forsøk på å dempe Republikanernes sakseierskap i konflikten om grensesikkerheten, i en valgkamp der svært mange amerikanere er opptatt av tilstrømningen av migranter. Det er et gap på over ti prosentpoeng i Trumps favør i målinger av hvem velgerne har mest tillit til i innvandringsspørsmål.

NYTT POLITIKERANGREP: Lokale kandidater for det høyreradikale partiet AFD ble i dag angrepet med en tapetkniv i byen Mannheim, da to partifeller skal ha forsøkt å hindre en person i å rive ned valgkamp-plakater. AFD-kandidatene fikk lettere skader og gjerningsmannen skal ha vært tydelig preget av psykisk sykdom, men hendelsen kommer bare fem dager etter det antatte terrorangrepet mot islamfiendtlige aktivister sist fredag, og føyer seg til en rekke alvorlige voldsepisoder i denne valgkampen. I mai ble en sosialdemokratisk politiker angrepet av en gruppe ungdommer da han satte opp plakater i Dresden og noen dager senere ble den tidligere ordføreren i Berlin,Franziska Giffey, slått i hodet under et bibliotekbesøk.

STANSET STREIK: Betydelig svekkelse av kontrollen ved riksgrensen og av helikopterberedskapen i Oslo er begrunnelsen til arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) for å gripe inn i Unio-streiken med tvungen lønnsnemnd. Justisdepartementet skal ha varslet om disse konsekvensene av streiken i en rapport i går.

Svakere grensekontroll gir økt økt risiko for at kriminelle kommer inn i Norge såvel over land som til sjøs, og dårligere bemanning ved helikoptertjenesten gir lang responstid for ressurser i hovedstadspolitiet som skal kunne bistå nasjonalt ved behov, utdyper ministeren overfor VG etter pressekonferansen i dag.

Forbundsleder Guro Lind i Unio stat anklager regjeringen for å ikke ha hatt noe annet ønske enn å «presse oss på plass». Sykepleierforbundet mener innblandingen i streiken, som ble trappet opp i dag til 3500 streikende, er «utidig», skriver NRK. Konflikten som førte til streiken handler om uenighet om tariffavtaler.

ANGRIPER IGJEN: Israel har lansert en ny offensiv i Midt-Gaza, med luftangrep og artilleribeskytning av byen Deir el-Balah og bakkestyrker som blant annet har entret flyktningleiren Bureij. 75 palestinere er drept og sykehusene sliter med å holde tritt med behandlingen av stadig flere sårede, ifølge Al Jazeera. Offensiven kommer mens diplomater jobber iherdig med å få Hamas til å gå med på det siste våpenhvileforslaget, som ble kunngjort av Joe Biden før helga. Forslaget innebærer at krigen skal opphøre og at israelske styrker skal trekke seg ut av det palestinske territoriet mot at de siste gislene løslates, men en talsperson for Hamas sa tirsdag at gruppen fortsatt ikke mener forslaget går langt nok i å forplikte Israel til en varig fred.

I Beirut er en person såret av libanesiske soldater etter en skyteepisode utenfor USAs ambassade. Vedkommende skal være syrisk statsborger, melder AP.