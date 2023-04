Partene i Sudan-konflikt enige om å forlenge våpenhvile

LIKE FØR DEN AVTALTE våpenhvilen i Sudan utløp ved midnatt, og etter intensiv diplomatisk innsats fra blant annet Norge, ble partene enige om en forlengelse. Våpenhvilen, som nå skal fortsette i ytterligere 72 timer, har redusert intensiteten i kamphandlingene selv om de ikke helt har opphørt, sier USAs utenriksminister Anthony Blinken. Tusener skal dermed ha fått muligheten til å flykte til fredeligere områder. Sør-Sudan varsler at de stiller som vertskap for forhandlinger mellom partene i konflikten, og hvertfall den ene – den regulære hæren i Sudan – har varslet at de sender representanter. BBC News/Al Jazeera



TIDLIGERE VISEPRESIDENT i USA, Mike Pence, har forklart seg under ed om hvordan hans tidligere sjef Donald J. Trump forsøkte å underminere resultatet av presidentvalget i 2020 for å bli sittende ved makten. Pence, som sto imot Trumps ordre om ikke å la Kongressen verifisere Joe Bidens valgseier 6. januar 2021 og måtte stevnes av en storjury for å stille i vitneboksen, skal ha svart på spørsmål bak lukkede dører i fem timer. Så sent som onsdag slo en ankedomstol ned Trumps siste forsøk på å stanse Pence’ vitneforklaring. CNN/The New York Times



DEN DANSKE FORSVARSKOMMANDOEN sier et russisk spesialfartøy av typen SS-750 ble fotografert i nærheten av

