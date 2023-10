REPUBLIKANERNE I REPRESENTANTENES HUS har valgt Mike Johnson fra Louisiana som ny speaker of the House. Ytre høyre-fløyen i partiet lyktes med å utmatte sentristene til å stemme for en ultrakonservativ, nesten ukjent politiker som leder av kongress-kammeret (og den andre i rekken for å overta presidentembetet etter visepresidenten). Tre ukers paralyse av den lovgivende forsamlinga er med det over.

Johnson (51) er evangelisk kristen, motstander av abortrettigheter og homofile ekteskap og en av Donald Trumps nærmeste allierte i Kongressen. Han var en del av forsvarsteamet da den daværende presidenten ble stilt for riksrett og en av arkitektene bak Trumps idé om at valgresultatet i 2020 kunne omgjøres ved å stanse ratifiseringen i Kongressen den 6. januar året etter.

I sin tiltredelsestale nevnte Johnson spesifikt den «ødelagte» grensen mot Mexico, innstramming av føderal pengebruk og bistand til Israel som prioriterte saker. Det første vedtaket under hans ledelse er en støtteerklæring til Israel. The New York Times/CNN/Politico/AP News

MINST 22 MENNESKER er drept i to masseskytinger i Lewiston i den amerikanske delstaten Maine. Mellom 50 og 60 mennesker skal være skadet. Gjerningsmannen bak begge skytingene antas å være en 40 år gammel mann som nå etterlyses av politiet og a...