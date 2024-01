Pakistan har gjennomført luftangrep mot mål i Iran

PAKISTAN HAR GJENNOMFØRT angrep mot mål i Iran, melder en høytstående pakistansk etterretningskilde. Eksplosjoner er hørt i flere områder rundt den østiranske byen Saravan, og minst sju personer er drept etter nedslag av missiler og droner, melder semi-offisielle iranske nyhetsbyråer. Angrepet er i skrivende stund ikke bekreftet fra offisielt hold. Ifølge etterretningskilden vil det komme en uttalelse fra regjeringen senere.

Angrepet skjer en dag etter at Iran angrep mål og drepte to barn i Pakistan, angivelig for å ramme militante separatister i provinsen Balutsjistan. Myndighetene i atomvåpenmakten reagerte kraftig på hendelsen som en overtredelse av deres luftrom og kalte Irans senior-diplomat i Islamabad inn på teppet for en formell protest.

Iran og Pakistan har i mange år hatt et anspent forhold, blant annet på grunn av militante grupper som har operert i Balutsjistan. AFP/NRK/Al Jazeera

USA HAR ANGREPET Houthi-militsens missiler i Jemen for fjerde gang på en uke. Denne gangen er 14 mål rammet. USAs sentralkommando sier missilene utgjorde en umiddelbar trussel mot handelsskip og marine i regionen. USA førte i går Houthi-militsen opp på lista over det de anser som internasjonale terrororganisasjoner. Reuters



LOVENDRINGEN SOM GIR britiske statsråder makt til å sette til side deler av Den euro...