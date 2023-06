Overlevende sier 100 barn kan ha gått ned i forliset i Middelhavet

DET KAN HA VÆRT så mange som 100 barn om bord i fartøyet som sank utenfor kysten av Hellas denne uka. Barna befant seg under dekk da båten kantret og sank, ifølge det de overlevende har fortalt gresk helsepersonell (informasjonen er ikke verifisert fra annet hold). Det skal også være mange kvinner blant de flere hundre som er antatt savnet. En av legene i Hellas sier til pressen at han tror det kan være så mange som 600 omkomne.

Torsdag kveld meldte greske myndigheter at ni mistenkte menneskesmuglere fra Egypt er pågrepet i saken. Båten som gikk ned skal først ha satt ut fra landet før den hentet flyktninger i Libya. Den var på vei mot Italia da den sank cirka 9 mil sørvest for Hellas. Alle de 104 som er reddet er menn mellom 16 og 40 og opprinnelig fra Afghanistan, Pakistan, Syria og Egypt. BBC News/The Guardian

21-ÅRINGEN BAK DEN såkalte Pentagon-lekkasjen er tiltalt for seks tilfeller av besittelse og spredning av hemmeligstemplet forsvarsinformasjon. Det skjedde i en føderal storjury i Boston. Jack Teixeira risikerer opptil 60 års fengsel. The New York Times/NPR



TØRKEN I SØR-NORGE blir stadig mer omfattende. Bønder på Østlandet frykter 2023 blir verre enn