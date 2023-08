MILITÆRJUNTAEN I GABON har utnevnt sin general Brice Oligui Nguema som overgangsleder etter at president Ali Bongo ble avsatt denne uka. Nguema ble i går båret gjennom gatene i hovedstaden Libreville av triumferende soldater, etter at Bongo publiserte en video fra sitt hjem der han ber tilhengerne sine om å «lage støy» som respons på kuppet. Opptelling av stemmer tyder på at Bongo var i ferd med å vinne forrige helgs presidentvalg i landet da kuppmakerne slo til.

Juntaen har tatt skritt for å normalisere hverdagen for innbyggerne ved å avslutte en kringkastingsblackout for franskspråklige medier, men samtidig forlenget et portforbud (gjeldende kveld og natt) på ubestemt tid. FNs generalsekretær og Tysklands utenriksminister har føyd seg til fordømmelsene av statskuppet i den oljerike sentralafrikanske staten. AFP/BBC/The Guardian

OVERFOR LÅNGIVERE OG forsikringsselskaper blåste Donald Trump opp verdien av sin formue med mellom 812 millioner og 2,2 milliarder dollar hvert eneste år i tiåret New Yorks statsadvokat har saksøkt ham for forretningssvindel. Statsadvokaten vil fradømme både Trump og hans familie retten til å drive Trump Organization i saken som går for retten allerede i oktober (og er uavhengig av de kriminelle tiltalene som er tatt ut mot ekspresidenten). The New York Times



