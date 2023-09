Over 5000 omkommet i flomkatastrofen i Libya

OMFANGET AV FLOMKATASTROFEN som rammet Derna i Libya søndag, begynner å bli klart for omverdenen: Representanter for regjeringen som styrer øst-Libya melder at det bekreftede antallet omkomne har passert 5300, 25 prosent av bygningene i byen skal rett og slett være borte, mens nødhjelporganisasjonen Røde halvmåne sier mer enn 10 000 er savnet. Ordføreren i byen, som hadde en befolkning på cirka 125 000, forklarer de enorme ødeleggelsene med en svak infrastruktur og at bebyggelsen sto tett i trange gater tett på elva som ble oversvømt da to demninger brast som følge av uværet «Daniel». Øyenvitner beskriver hvordan en voldsom flodbølge skyllet folk som ikke klarte å holde seg fast i hustakene, ut på havet, og arbeidet med å rydde opp alle likene fra såvel sjø som land og under sammenraste strukturer er omfattende.

Internasjonal hjelp er i ferd med å ankomme, men forsinkes av den vanskelige politiske situasjonen som råder i landet. The Guardian/BBC News/Al Jazeera/Reuters

KRAFTIGE EKSPLOSJONER og påfølgende branner er observert på skipsverftet Sevmorzavod i Sevastopol på Krym-halvøya. 24 personer er skadet, melder de russiske okkupasjonsmyndighetene i byen. Verftet er mye brukt til service og reparasjon av russiske krigsskip i Svartehavet. Russiske statsmedier melder at brua fra Krym til det russiske fastlandet er stengt.

Russiske droner...