Over 400 arrestert i nye opptøyer i Frankrike

OVER 400 ER ARRESTERT i Frankrike etter den tredje natten på rad med opprør og voldelige protester i kjølvannet av politidrapet på en tenåring i Paris-bydelen Nanterre tirsdag. På tross av portforbud og tidlig stengt kollektivtrafikk har bilbranner, barrikaderte gater og vandaliserte butikklokaler og offentlige bygninger preget flere byer. 40 000 politi – blant dem medlemmer av både politiet og nasjonalgendarmeriets taktiske innsatsstyrker – var satt inn for å møte opprørerne og brukte tåregass blant annet i Paris-distriktet og i Marseille.

Også i Belgia er det registrert sammenstøt mellom politi og ungdommer som protesterer mot drapet.

Selv om politimannen som skjøt og drepte 17 år gamle Nahel er tatt ut av tjeneste og straffeforfølges, og president Emmanuel Macron har fordømt hendelsen i harde ordelag, har hendelsen utløst et raseri som lenge har bygget seg opp i lavinntektsområder, ifølge franske medier. For Macron er uroen en ny utfordring etter en periode preget av demonstrasjoner mot hevet pensjonsgrense. Le Monde/AFP/BBC News/NRK

HØYESTERETT I USA HAR bestemt at det er ulovlig for universiteter og høyskoler å kvotere inn studenter for å rette opp etnisk-demografiske skjevheter. De seks konservative dommerne