Over 10.000 mennesker tok til gatene i Malmö for å demonstrere mot Israels deltakelse i Eurovison. Blant dem er klimaaktivist Greta Thunberg. «Igjen leder unge mennesker vei, og viser verden hvordan vi bør reagere» sier Thunberg til pressen.

Totalt ni personer ble pågrepet. En liten gruppe demonstranter skal ha forsøkt å nærme seg arenaen, men ble omringet av politiet. Flere forsøkte også å komme seg inn i Eurovision Village like før showet startet. Politiet skal ha brukt pepperspray mot demonstrantene som prøvde å ta seg forbi sperringene.

Under Israels opptreden skal det ha vært avmålt stemning. Aftonbladets fotograf som var på stedet sier Israel ble møtt med både buing og applaus, noe som var vanskelig å registrere over TV-skjermen. SVT sier at de ikke sensurerer lyd fra publikum i arenaen, men at det var satt på en såkalt «lydmatte» for å jevne ut lydnivået for TV-seerne.

Israels statsminister Netanyahu reagerte på demonstrasjonene, og sendte en videohilsen til Eden Golan hvor han ønsket henne lykke til, og at hun kjempet mot en «stygg bølge med antisemittisme». Det var også en mindre demonstrasjon til støtte for Israel. NRK,VG,Aftonbladet.

