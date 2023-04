«Our viewers believe it». Slik førte Fox-profilene seerne bak lyset om Trumps tap

«Sidney Powell is lying by the way. I caught her. It’s insane.»

«Sidney is a complete nut. No one will work with her. Ditto with Rudy.»

«Our viewers are good people and they believe it.»

Tekstmeldingene ble sendt mellom Tucker Carlson og Laura Ingraham den 18. november 2020 og viser hvordan de to Fox News-profilene privat mente at Donald Trumps advokater var fulle av sprøyt.

Nå kan tekstmeldingene og e-postene koste tv-kanalen enorme summer. Mens tv-programlederne kjemper desperat for å unngå et alvorlig tap av seernes tillit.

Sidney Powell og Rudy Guiliani var blant tv-kanalens viktigste kilder til påstander om storstilt juks i presidentvalget.

Likevel fortsatte Carlson, Ingraham og andre Fox-profiler å gjenfortelle til millioner av tv-seere at stemmemaskinene som står i amerikanske stemmebåser var rigget i Joe Bidens favør og at det var Donald Trump som skulle vært utropt til valgvinner.

Meldingene er ikke de eneste av sitt slag som er dokumentert av stemmemaskin-produsenten Dominion Voting Systems i forbindelse med deres søksmål mot Fox (rettsdokumentene er publisert av The New York Times, dog tungt sladdet av Fox-sidens advokater).

Sier en ting på lufta – noe annet seg imellom

Dominion hevder Fox videreformidlet de konspiratoriske påstandene med det som i amerikansk juss kalles actual malice – «faktisk ondsinnethet». I det ligger det at de mener Fox-programlederne ikke kan hevde at de ikke visste bedre, da de løftet fram konspirasjonsteoriene, igjen og igjen, for sine seere.

Den elektroniske korrespondansen advokatene har samlet i den anledning levner liten tvil om at Fox-journalistene og -direktørene sier én ting på lufta – og noe helt annet seg i mellom.

Den viser også hvordan enkelte av tv-kanalens programmer valgte å kjøre på med det løgnaktige valgjuks-narrativet i frykt for å miste seere til mindre skruppelløse rivaler i det i Trump-lojale seersegmentet – som Newsmax og One Network America.

Allerede valgnatta skal Fox ha fått merke at Trump-supportere griper etter fjernkontrollen for å bytte kanal når de blir servert informasjon som strider med hvordan de mener verden bør være. Fox var nemlig blant de første tv-kanalene som i nyhetssendingene erklærte at Biden hadde vunnet den viktige vippestaten Arizona, og dermed etter alt å dømme var USAs neste president.

Det førte til kraftige protester fra Trumps valgkamporganisasjon og et målbart tap av seere da det ble klart at Trump selv bestrider resultatet.

I en rekke e-mailer sendt internt i Fox News ble det klart at kommentator-stjerner som Sean Hannity, Ingraham og Carlson var rasende på hvordan nyhetsavdelingen holdt på – og at de mente støtte til Trump var blitt et eksistensielt anliggende for kanalen.

«What Trump’s good at is destroying things. He’s the undisputed world champion of that. He could easily destroy us if we play it wrong», skrev Carlson i en mailveksling med produsent Alex Pfeiffer to dager etter valget.

«We are all officially working for an organization that hates us», skrev Ingraham.

Sidney Powell og Rudy Giuliani jobbet for Trump-kampanjen og sto bak utallige påstander om at presidentvalget i 2020 var rigget til fordel for Joe Biden. (Foto: Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0)

«Dette må faktasjekkes»

Samtidig skrev Fox’ sjefskorrespondent for politiske saker Bret Baier i en privat korrespondanse at «there is NO evidence of fraud. None». Og litt senere, da programleder Maria Bartiromo begynte å dele påstander om valgjuks på sosiale medier, varslet han kanalens byråsjef i Washington DC om at «dette må faktasjekkes».

Selv konsernsjef og eier Rupert Murdoch skrev mailer om at «det er umulig å hevde at det har vært juks overalt». Det juridiske slaget som venter, handler blant annet om hvor operativ Murdoch personlig har vært i diskusjonene om valgsendingene.

De kommende dagene var det flere møter i direktørsjiktet om hvor viktig det var å ikke spre usannheter om valget.

Men etter at Biden den 7. november ble utropt til valgvinner av alle de store mediene (denne gangen var Fox News blant de siste til å kunngjøre) og seer-raset fortsatte ble tonen en annen.

Panikken satte for alvor inn etter at nyhetsanker Neil Cavuto avbrøt overføringen av en pressekonferanse med Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany fordi hun begynte å komme med ufunderte påstander om valgjuks fra podiet. «Whoa, whoa, whoa», utbrøt nyhetsoppleseren: «Har hun ikke flere detaljer som underbygger dette, kan jeg ikke uten videre fortsette å vise det».

Slike reservasjoner fantes ikke hos Newsmax, som i tillegg hamret inn for at seerne at det bare var hos dem de fikk høre det McEnany hadde å melde.

Seertallene som fulgte, var knusende. Det gikk opp for Fox-profilene at konkurrenten enda lenger ute i ytre høyres konspi-land – som de inntil da hadde hatt problemer med å ta seriøst på grunn av den ensidige og direkte fantasifulle nyhetsdekningen – var i ferd med å lykkes med sin strategi om å stjele Fox-seere.

«De gir oss skikkelig juling. Smart av dem», mente Fox-direktør Porter Berry. «Jeg prøver å få alle til å forstå at nå er vi i krig», skrev en annen direktør, Jay Wallace. «På en uke og en debatt har de ødelagt en merkevare det tok 25 år å bygge opp», mente Tucker Carlson.

«Nå taper vi uansett hva vi gjør», skrev han til produsent Pfeiffer. «Jeg mener mange på vår side opptrer som skjødesløse demagoger akkurat nå», svarte produsenten. «Selvsagt. Vi skal ikke følge dem», svarte programledere.

Hevdet først det var umulig å vite sannheten

Men en annen høyprofilert Fox-kommentator, Sean Hannity, løste dilemmaet med å hevde overfor seerne at «det blir umulig å noensinne få de sanne, rettferdige og korrekte valgresultatene». Hans produsent sendte en advarsel til staben om at hvis de ikke var «1000 prosent» korrekte i sine påstander, ville de bli møtt med kritikk om at de fremmet ideen om at det amerikanske valgsystemet ikke var til å stole på.

6. november slapp likevel Sydney Powell til på showet til Lou Dobbs på Fox’ kanal for økonominyheter. Powell var en jurist som hadde skapt seg en profil ved å skrive artikler for høyrevridde nettsteder, blant annet med forsvar for Trump mot avsløringene av samrøre med Russland.

Nå var hun på vei inn i Trumps advokat-team og fikk sitte på «Lou Dobbs Tonight» og levere ubelagte og svært usannsynlige påstander om at CIA ved hjelp av kraftige supercomputere og et hemmelighetsfullt dataprogram var i stand til å gjøre Trump-stemmer til Biden-stemmer. Foreløpig uten å kople det angivelige jukset til Dominion.

Det skjedde to dager senere, på programleder Maria Bartiromos «Sunday Morning Futures». Her hevdet Powell at stemmeautomatene til Dominion var programmert med en algoritme som del av en «massiv og samordnet innsats for å stjele valgresultatet».

Kilde: «Wackadoodle»

Dominions dokumentasjon viser at Powell på forhånd hadde informert Bartiromo om kildene til disse påstandene. Kildene var en e-post fra et menneske som omtalte seg selv som «pretty wackadoodle», mente hun hadde overlevd en «indre halshugging» og hadde samtaler med vinden.

Kilden skrev dessuten om flere spinnville teorier som åpenbart ikke hadde noe med virkelighetens verden å gjøre. Men ingenting av dette ble formidlet på lufta – eller til Bartimolos overordnede.

Etter at han så innslaget tekstet Tucker Carlson at «the software shit is absurd». Men samtidig vedtok Fox News’ toppsjefer, med administrerende direktør Suzanne Scott i spissen, at kanalen skulle fremme visse saker for å vinne tilbake de tapte seerne. I en mail til styreleder Lachlan Murdoch – Ruperts sønn – skrev hun om å «plante flagg slik at seerne forstår at vi hører og respekterer dem».

Tucker Carlson er Fox News’ største kommentator-stjerne. Foto: Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)

Dette skjedde samtidig som de øverste embetspersonene i blant annet Michigan og Georgia utvetydig tilbakeviste påstander om systematisk valgjuks og at resultatet ikke var til å stole på.

Fortsatt ble det gjort en viss innsats i Fox for å bremse løgnene om det motsatte. 7. november tok direktørene programleder Jeannine Pirro av lufta, i frykt for at gjestene hennes ville fremme påstander og valgjuks. «Det ser ikke bra ut. Men hun er crazy» sto det i mailer fra produsenten.

9. november fullførte dessuten fylket Maricopa i Arizona sin manuelle kontrolltelling av stemmer, som stemte 100 prosent med resultatet til Dominion-maskinene.

«Bill Gates/microchip-versjonen av valgjuks»

Fra og med 12. november ble det angivelige Dominion-jukset likevel den ledende tråden i flere programmer. Det hjalp ikke at toppsjef Scott sendte alle en lederartikkel fra Murdoch-avisa New York Post der Trump oppfordres til å slutte å påstå at han var snytt for valgseieren.

Det hjalp ikke at Dominion gjentatte ganger kontaktet Fox med utfyllende dokumentasjon på at valgtellingen var riktig, og at dokumentasjonen ble distribuert bredt blant de ansatte.

Det hjalp heller ikke at Ingrahams produsent Tommy Firth klagde i tekstmeldinger til direktør Ron Mitchell om at «dette Dominion-greiene gir meg et jævla hjerneslag, uansett hvor mange ganger jeg forteller henne at det er pisspreik, ser hun shitpostere eller Trump tweete om det». «Dette er Bill Gates/microchip-versjonen av valgjuks», svarte Mitchell, med referanse til den gamle konspirasjonsteorien om at Microsoft-gründeren og vaksinefilantropen i det skjulte planter databrikker i kroppene til folk.

Snart fikk også Rudy Guiliani slippe til hos Dobbs med konspirasjoner om Dominion som verken ble motsagt eller stilt kritiske spørsmål til. I gruppetråden til Ingraham, Carlson og Hannity delte noen en tweet fra en Fox-journalist som debunket det hele. «Please get her fired. Seriously. What the fuck? Actually shocked. It needs to stop immediately, like tonight. It’s measurably hurting the company. The stock price is down. Not a joke» responderte Carlson da. Dagen etter ble tweeten slettet.

«I hate him passionately»

16. november spurte Ingraham de andre: «Hva gjør vi i morgen?» Tucker Carlson hadde da bestemt seg for at Dominion-saken skulle få en betydelig del av sendetiden – selv om han innrømte at han fortsatt ikke hadde sett snurten av bevis for at den var sann og at hele greie gjorde ham uvel. «The whole thing seems insane to me (…) And Sidney Powell won’t release the evidence. Which I hate». Trump-advokaten gjorde både ham og alle andre «paranoide og gale», innrømte Carlson.

Siden fortsatte han og flere andre å pushe konspirasjonsteoriene helt fram til stormingen av Kongressen 6. januar – lenge etter at en domstol i Pennsylvania forkastet Trump-teamets forsøk på å få underkjent valgresultatet i den viktige vippestaten, og Sidney Powell ble sparket fra Trump-teamet.

Bare to dager før stormingen skrev Carlson i en mail til staben at han mente tiden var inne for å ignorere Trump, og la til «I truly can’t wait». «Det er ingenting jeg heller vil», svarte en av produsentene. Carlsons respons: «I hate him passionately».

I år har Carlson likevel fremmet et narrativ om at Kongress-stormingen ikke var så mye voldelig opprør som fredelig demonstrasjon. Fox News har fått innsyn i titusenvis av timer med opptak fra overvåkingskameraer i bygningen, og underbygger saken med nøye utvalgte glimt som får det hele til å se tilforlatelig ut.

Både Fox News, Fox Business, Newsmax og One America News har i all hovedsak unnlatt å dekke avsløringene som er kommet i forkant av Dominion-rettsaken.